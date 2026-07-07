Se realizó la sesión del Consejo Ciudad del Aprendizaje José C. Paz para el Plan Acción UNESCO 2025-2028

Bajo los lineamientos de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO

En el salón auditorio de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ), se desarrolló la reunión local del Consejo “José C. Paz Ciudad del Aprendizaje”. Durante la misma se expuso el Diagnóstico estratégico global y se distinguió al Dr. H.C. Mario Ishii.

El encuentro técnico tuvo como único objetivo la presentación oficial del Diagnóstico y el Plan de Acción José C. Paz Ciudad del Aprendizaje de la UNESCO 2025-2028, estableciendo la hoja de ruta bajo los lineamientos internacionales del organismo de las Naciones Unidas.

La apertura de la sesión de trabajo, luego de las estrofas del Himno Nacional Argentino, incluyó la proyección audiovisual del orden del día y el desglose técnico del plan propuesto.

Durante la presentación del Diagnóstico y Proyección Internacional la sesión contó con la intervención a cargo de Adrián Hernández (Secretario Técnico de Ciudades del Aprendizaje LATAM UNESCO) y Saraí Salas (equipo técnico de la Red Latinoamericana de Ciudades del Aprendizaje) ambos de México, quienes visitaron la ciudad fortaleciendo los lazos de cooperación internacional.

En el estrado del auditorio, el cuerpo del Consejo estuvo encabezado por el Vicepresidente de Ciudades del Aprendizaje LATAM UNESCO y Presidente del Consejo, Dr. H.C. Mario Ishii; acompañado por el Secretario del Consejo, Dr. Víctor Carlos Zalazar; la Intendente Interina, Lorena Espina; y el rector de la UNPAZ, Abog. Darío Kusinsky.

Durante la reunión, se le otorgó al Dr. Mario Ishii el primer documento del plan en formato de libro gigante artesanal a todo color, el cual reúne datos estadísticos, relevamiento territorial y fotografías del distrito.

Al hacer uso de la palabra, Ishii agradeció la labor técnica del equipo e instó a continuar bajo este esquema formativo global bajo la agenda internacional 2030. Asimismo, el Consejo recibió la invitación formal para participar del próximo Encuentro Anual de la Red de Ciudades del Aprendizaje 2026, a desarrollarse en México.

La actividad concluyó con la toma de la fotografía oficial y el compromiso de los miembros del Consejo para ejecutar las metas fijadas por la UNESCO de cara al 2028.

El quórum y la mesa de trabajo administrativo estuvieron integrados también por las siguientes autoridades: Dr. Víctor Carlos Zalazar (Secretario Técnico del Consejo Ciudad del Aprendizaje de José C. Paz); Abog. Soledad Cadierno (Secretaria General de la UNPAZ); Prof. Mario Martínez (Secretario de Educación, Ciencia y Tecnología); Darío Ahumada (Secretario de Obras y Servicios Públicos); Rodolfo Pino (Secretario de Deportes); Pedro Perrotta; Alejandra Bellini (Secretaria de Comercio e Industria); Elizabeth Marin (Subsecretaria de Salud); Claudia Cantón (Directora General de los Centros de Desarrollo Infantil); Jorge Sánchez (Director General de Cultos) junto con Norma Ruiz; Laura De León (Directora General de Acción Comunitaria); Andrés Cerri (Director de Educación); Adrián Martínez (Jefe Distrital) y Gustavo Vallejos; Hilda Amaya (Secretaria de Asuntos Docentes); Ariel Sosa (Director de Empleo); Bautista Portela (Director General de Cultura); José Barros (Director del Hospital de Salud Mental y Consumos Problemáticos “Isabel Loiácono”); Claudia D´María (Directora del Centro de Emergentes Sociales); Paula Leguizamón (Directora de Adultos Mayores); Enrique Cardarelli (Director de Redes y Tecnología); Lucía Ghirardi (Directora de Ceremonial y Protocolo); Ricardo Brest (Representante de Mesa COPRET); Cecilia Altamirano (Equipo Técnico UNESCO José C. Paz); Noelia Margarita Gutiérrez (Representante de la Dirección de Envión); todos integran el Consejo José C. Paz Ciudad del Aprendizaje UNESCO.