Cámaras de Seguridad de San Fernando frustraron al instante el intento de robo de una camioneta

Desde el Centro de Monitoreo municipal vieron el momento exacto en el que un delincuente forzaba la puerta de un automóvil, en plena madrugada. Antes de que pudiera robar el vehículo, los agentes enviaron una patrulla policial para detenerlo y trasladarlo a la Comisaría.

Las Cámaras de Seguridad monitoreadas las 24 horas desde el Centro de Operaciones de San Fernando, enfocaron a un hombre que intentó forzar la puerta de una camioneta estacionada en la calle Santa María de Oro; al no lograrlo, volvió con un destornillador con el que finalmente pudo abrir la puerta e ingresar al vehículo.

Al visualizar la acción, el Centro envió patrullas al lugar, que al llegar encontraron al sujeto dentro del vehículo. Luego, el personal policial lo obligó a salir y lo redujo, siendo trasladado detenido a la Comisaría Primera donde también fue convocado el propietario de la camioneta para realizar la denuncia correspondiente.

El delincuente fue puesto a disposición del fiscal de turno, quien dispuso su detención y tramitó una causa penal.

Cabe destacar que el Municipio incorporó recientemente Inteligencia Artificial a su Sistema de Monitoreo y Cámaras de Seguridad, para una mejor y más rápida respuesta para detectar delitos, además de toda la tecnología e inversión que realizó San Fernando durante estos años para colaborar con la Provincia en la Seguridad: Patrullas Municipales, Postas Policiales, Botones de Pánico, Tótems Inteligentes, Lectores de Patentes, la radicación de 2 Fiscalías descentralizadas y un Centro de Operaciones que monitorea 1.660 cámaras, 1 cada 104 habitantes, el mayor promedio en la región.