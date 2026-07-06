Avanza el Plan de Reparación de Calles y Veredas con obras sobre Blanco Encalada

El Municipio de San Isidro avanza con nuevas obras de reconstrucción de pavimento sobre la calle Blanco Encalada, como parte del Plan de Reparación de Calles y Veredas que se desarrolla en todo el distrito para mejorar la circulación y reforzar la seguridad vial.

Los trabajos que se llevan adelante demandarán aproximadamente tres semanas.

Mientras duren las tareas, los desvíos estarán debidamente señalizados. En sentido norte-sur, el recorrido será por Malabia, Marcos Paz, Gascón y luego nuevamente Blanco Encalada. En sentido sur-norte, la circulación se desviará por avenida Márquez, Monroe y Blanco Encalada.

En paralelo, el Municipio continúa ejecutando obras de reparación y puesta en valor de la red vial en distintos puntos del partido, entre ellos Uruguay a la altura de Humaitá (Beccar); Fondo de la Legua entre Dorrego y Yapeyú (Villa Adelina); Martina Céspedes entre Virrey Vértiz y Martín Rodríguez (Villa Adelina); y Perito Moreno entre Independencia y Martín Rodríguez (Villa Adelina).

Además, en los últimos días finalizaron las intervenciones en Panamá y Cuyo; Unidad Nacional y Fleming (Martínez); Gobernador Castro y Perito Moreno (Boulogne); e Intendente Aphalo entre avenida Márquez y Formosa, la rotonda de Acassuso y avenida Santa Fe y Perú (San Isidro). También concluyeron los trabajos sobre avenida Paraná entre Independencia y Washington, entre Horacio Quiroga y Ricardo Rojas, entre Alcorta y Fray Cayetano Rodríguez (Villa Adelina), y en Patricios entre Presidente Roca y Chiclana (Beccar).

Estas obras forman parte de un plan integral de mantenimiento y recuperación de calles y veredas que se ejecuta de manera planificada en las distintas localidades de San Isidro, con el objetivo de mejorar la conectividad, fortalecer la seguridad vial y brindar una infraestructura urbana de mayor calidad para los vecinos.

Línea Mitre: cuatro días sin funcionamiento en el tren Retiro – Tigre. La empresa Trenes Argentinos detalló la suspensión del tren que une Tigre con Retiro entre el jueves 9 y el domingo 12 de julio inclusive. Durante ese mismo período, los trenes de Suárez y Mitre circularán sólo hasta Belgrano R., sin llegar a Retiro. El lunes 13 de julio los servicios se restablecerían en sus horarios habituales.

Se llevarán adelante obras en el paso a nivel de la calle Belgrano, en San Isidro, y la renovación de vías en los cuadros de las estaciones Vicente López y Núñez. Según se informó, la intervención busca “reducir futuras afectaciones al servicio, ya que permitirá trabajar en sectores de difícil acceso que requieren una mayor disponibilidad de tiempo”.