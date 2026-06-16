Cómo introducir la eficiencia energética en el consumo de gas natural

Con el objetivo de acompañar a la comunidad durante los meses de mayor demanda, Naturgy comparte una serie de recomendaciones sobre eficiencia energética para que los usuarios puedan ahorrar gas y, al mismo tiempo, cuidar el medio ambiente.

La compañía acerca herramientas prácticas que le permiten a los clientes optimizar sus consumos de gas natural sin resignar confort en sus hogares, entre las que se destaca el simulador de consumo. A través de sus canales oficiales, la empresa promueve una guía de buenas prácticas enfocada en los tres pilares del consumo doméstico:

Calefacción residencial eficiente

Regular la temperatura: mantener los ambientes calefaccionados a una temperatura constante de entre 18°C y 20°C durante el día. Cada grado que se incrementa el termostato genera un aumento estimado del 7% en el consumo de gas natural.

mantener los ambientes calefaccionados a una temperatura constante de entre 18°C y 20°C durante el día. Cada grado que se incrementa el termostato genera un aumento estimado del 7% en el consumo de gas natural. Evitar filtraciones: el uso de burletes en puertas y ventanas es una solución eficiente recomendada para evitar pérdidas de calor y optimizar el rendimiento de las estufas: siempre con las ventilaciones correspondientes a la normativa vigente.

el uso de burletes en puertas y ventanas es una solución eficiente recomendada para evitar pérdidas de calor y optimizar el rendimiento de las estufas: siempre con las ventilaciones correspondientes a la normativa vigente. Ventilación controlada: para renovar el aire de los ambientes de manera eficiente, la empresa sugiere abrir las ventanas de 5 a 10 minutos al día.

Optimización en el uso del agua caliente

Regulación directa: setear la temperatura del agua directamente desde el artefacto (calefón o termotanque), evitando la práctica ineficiente de calentarla al máximo para luego tener que mezclarla con agua fría.

setear la temperatura del agua directamente desde el artefacto (calefón o termotanque), evitando la práctica ineficiente de calentarla al máximo para luego tener que mezclarla con agua fría. Cuidado del piloto: mantener encendido el piloto de los artefactos de agua caliente cuando no se están utilizando representa un consumo pasivo innecesario que puede evitarse de forma directa.

Consumo inteligente en la cocina

Revisión de la llama: una combustión limpia y eficiente se reconoce visualmente por una llama de color azul estable; las tonalidades amarillas o anaranjadas son indicadores de un funcionamiento deficiente (que puede derivar en accidentes por inhalación de monóxido de carbono) y un consumo de gas más elevado.

una combustión limpia y eficiente se reconoce visualmente por una llama de color azul estable; las tonalidades amarillas o anaranjadas son indicadores de un funcionamiento deficiente (que puede derivar en accidentes por inhalación de monóxido de carbono) y un consumo de gas más elevado. Uso del horno: dado que el horno equivale al consumo aproximado de tres hornallas encendidas de forma simultánea, es recomendable utilizarlo con moderación, evitar abrir la puerta durante la cocción para no perder temperatura y apagarlo unos minutos antes de finalizar para aprovechar el calor residual del artefacto. Y nunca usar el horno para calefaccionar en tanto es ineficiente y altamente peligroso por el riesgo de acumulación de monóxido de carbono.

Seguridad y revisión técnica

Como recomendación central de su campaña, Naturgy recuerda a todos sus usuarios que un artefacto eficiente es también un artefacto seguro. La empresa insta a realizar una revisión anual de las instalaciones exclusivamente a través de un gasista matriculado.