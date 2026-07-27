Entrevista a la Lic. María Susana Foscarini, escritora

Por: Raúl Ezequiel Poletti

– ¿Cómo fue acercarte a la escritura?

– Anthony de Melho, dice que somos analfabetos en la expresión de los sentimientos, y creo que es muy acertado en su decir, por lo menos a mí me sirvió.

El caudal de recuerdos vividos y compartidos que atesoré, algunos buenos otros no tanto, en un momento dado necesité volcarlos en un papel.

– ¿Qué formación tenés?

– Profesorado en Ciencias Naturales y Licenciada en Humanidades y Ciencias Sociales con orientación en Arte (Universidad de Palermo).

– ¿En qué actividades participás?

– Soy columnista de ‘Abus News’ periódico mensual digital.

“Dialogando con los artistas”, Gallery Nights (2011, 2012,2013,2014).

Ponencia sobre “el arte como promoción de la salud”, Expo Medical 2013.

Panelista del programa de la Asociación de periodistas jubilados, radio AM latina 2012 2013).

Colaboradora en la práctica curatorial de ARVILO 2009.

Ponencias sobre los temas: “Curaduría” en Museo Raggio 2008, y sobre “Vanguardias Latinoamericanas” 2006.

Como artista plástica participó en el “Anuario de Arte Argentino” 2006, 2007).

En el libro “Arte Euroamericano” (2006 2007) , libro que llevo a Ecuador, a la Bienal de Cuenca Abril 2007).

Curadora de la muestra plástica del Prof. Antonio Chiavetti, 2005 Galería de Arte “Espacio Art”.

Ilustración de Tapa “Memoria de lo perpetuo” cuento y poemas Eduardo Criado,“Ceguera en el espejo” cuento y poemas Mary Costa.

– ¿Has participado en ferias de libro y en las zonales?

– Feria del libro 2026.

Expo- artista “Feria Internacional de Arte”- 2009 (del artista al público y venta de obras) “Feria de libro local”, Localidad de Vicente López 2022,2023, 2024.

– ¿Has participado en Antologías’?

– 7º Encuentro Nacional de Poetas y escritores, Alta Gracia, Provincia de Córdoba, Argentina 2006.

– ¿Cómo pueden adquirir tu libro “Con otra mirada” abordaje terapéutico desde el arte?.

– En la Librería Central frente a la estación de Munro, Instagram: M.S.Foscarini, mail:[email protected].

– ¿Cómo es la preparación de un libro?

– Considero que la experiencia y el contenido van juntos.

Leer, investigar son herramientas necesarias a la hora de comunicar, de volcar emociones y sentimientos, sin miedo.

Para mí es fundamental tener una motivación que facilite el desarrollo del tema con disciplina y un clima que acompañe.

Luego sigue la presentación al editor.

Quisiera destacar que la tecnología debe estar al servicio del ser humano.

– ¿En qué asociaciones participas?

SADE Norte.

– ¿Qué otras actividades fuera de lo cultural realizás?

En la Parroquia Santa Rosa de Lima de Munro en Lectores de “La Palabra”.

Tengo rutinas como: Natación terapéutica, caminatas.

Estoy desafiándome: principiante de guitarra.

– ¿Cómo es ser autor en el mundo literario hoy en día?

– Primero entender el “para qué escribimos” , saber trasmitir “La cuota de verdad” singular, que debe aflorar de lo que uno tiene en su mundo interior cristalizándose muchas veces con la sensación que produce lo exterior, que no es absoluta porque somos finitos, imperfectos que puede cambiar con la mirada del otro. Experimentar con frecuencia nos invita a imaginar un dialogar mudo entre uno mismo y el supuesto lector u observador, ya se trate de un libro o una pintura, en ambos casos hay un común denominador: LA COMUNICACIÓN.

No olvidar saber ser respetuosos con el sentir del otro nos hace mejo ser humano.