Paseo Victorica, Dique Luján-Villa La Ñata y el Boulevard Saénz Peña, opciones imperdibles para disfrutar la naturaleza y la gastronomía

Durante el receso invernal, el Gobierno local propone redescubrir uno de los principales destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires. A pocos minutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el distrito ofrece una amplia variedad de atractivos vinculados a la vida ribereña, el patrimonio histórico, el arte, la gastronomía y el contacto con el entorno natural.

En el marco de las vacaciones de invierno 2026, el Municipio de Tigre invita a vecinos y visitantes a recorrer los distintos atractivos del distrito y disfrutar de una propuesta turística pensada para todas las edades.

Entre los sitios más emblemáticos Paseo Victorica, un corredor costero que invita a caminar, andar en bicicleta, disfrutar de la vista y la gastronomía a la vera del río Luján. A lo largo de su recorrido, además, se emplazan museos, espacios culturales, esculturas y edificios de valor histórico que forman parte del patrimonio local.

Otra de las propuestas destacadas es el Boulevard Sáenz Peña ofrece un circuito urbano con una fuerte impronta artística y cultural. El paseo reúne galerías de arte, tiendas de diseño de autor, cafeterías y espacios creativos que reflejan el espíritu innovador del distrito.

Quienes busquen una experiencia vinculada al paisaje ribereño también podrán visitar Dique Luján-Villa La Ñata, territorios que conservan la esencia del Delta a través de sus canales, muelles, calles tranquilas y una variada oferta gastronómica con restaurantes y paradores junto al río.

Con una identidad marcada por la naturaleza, la cultura y el patrimonio histórico, Tigre continúa consolidándose como un destino turístico para disfrutar durante todo el año. En ese sentido, el Municipio trabaja de manera articulada con los prestadores del sector para fortalecer la calidad de los servicios, mejorar la experiencia de quienes visitan el distrito y brindar asistencia a través de los puntos de informes turísticos distribuidos en distintos sectores del partido.