Varieté de propuestas educativas y recreativas a las plazas durante las vacaciones de invierno en el Municipio de Tigre

Del 20 al 29 de julio, el Gobierno local recorrerá distintos espacios públicos del distrito con actividades lúdicas, culturales y de aprendizaje para toda la familia. Habrá juegos, shows en vivo, sorteos y actividades impulsadas por las áreas municipales.

En el marco de las vacaciones de invierno, el Municipio de Tigre realizará una nueva edición de “Educación en las Plazas”, una propuesta pensada para que chicos, chicas y sus familias disfruten de jornadas con actividades lúdicas, educativas y recreativas en distintos barrios del distrito.

Durante cada encuentro, de 14 a 17 horas, los vecinos podrán recorrer los stands de la Escuela Municipal de Tecnología y Robótica, el Centro Universitario Tigre (CUT), Tigres Lectores y Orientación Vocacional, además de participar de juegos didácticos, sorteos, shows en vivo y otras propuestas.

El cronograma de actividades será el siguiente:

20 de julio: Plaza Sarmiento (Necochea entre Lavalle y Belgrano), Troncos del Talar.

22 de julio: Plaza Niño Dios (Irala entre Matheu y White), Rincón de Milberg.

27 de julio: Plaza Soldado de Malvinas (Martín Coronado entre Sacristi y Soldado de Malvinas), Las Tunas.

29 de julio: Plaza 20 de Junio (Carlos Pellegrini entre Posadas y Lisandro de la Torre), Don Torcuato.

Con estas iniciativas, el Municipio de Tigre continúa promoviendo espacios de encuentro, aprendizaje y recreación para que las familias puedan disfrutar de las vacaciones de invierno en cada localidad del distrito.