El Refugio Municipal de Tigre recibió el nombre de “Mama Antula”, la primera santa argentina

El Gobierno local realizó la imposición y reacondicionamiento integral del espacio destinado a personas en extrema vulnerabilidad social. Está disponible los 365 días del año para vecinos y vecinas mayores de 18. El intendente Julio Zamora encabezó el acto donde destacó la importancia de continuar acompañando a quienes más lo necesitan.

El intendente Julio Zamora y la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, participaron del evento de imposición de nombre “Mama Antula” al Refugio Municipal de Tigre. El espacio tiene como objetivo dar contención a vecinos y vecinas en estado de vulnerabilidad social. Además, el Gobierno local realizó obras integrales en el lugar.

“El espacio lleva este nombre con el objetivo de homenajear una mujer que tuvo una vocación de servicio para su comunidad, estos lugares creemos que son importantes, porque es fundamental que el Estado esté presente para acompañar a las personas que más vulnerables. Hay vecinos y vecinas que de forma voluntaria asisten al refugio para ayudar a la comunidad”, indicó el jefe distrital.

El nombramiento se formalizó en horas de la tarde, donde participaron autoridades de la comuna junto a la comunidad del refugio. Además, en conjunto recorrieron el renovado espacio donde se ejecutaron obras de pintura, luminaria, parquización y reparación de artefactos de primera necesidad. Para finalizar, se plantó un lapacho como símbolo de la esperanza, descubrieron una placa conmemorativa e inauguraron un mural con la imagen de Mama Antula.

“El refugio municipal funciona durante todo el año. Aquí las personas en situación de calle pueden descansar, bañarse, recibir una cena y encontrar un lugar de contención. Además, desde este mismo espacio llevamos adelante los operativos de emergencia invernal, un dispositivo que reforzamos junto a distintas organizaciones”, indicó la secretaria Gisela Zamora.

Se trata de un lugar que ofrece alojamiento, desayuno, cena y actividades de inserción laboral. Está disponible los 365 días del año para vecinos y vecinas mayores de 18 que se encuentren en estado de vulnerabilidad social.

“Me alegra compartir este momento y ver el trabajo del equipo; es importante que el Municipio cuente con este espacio para personas en situación de calle. Estos lugares nos unen como comunidad, brindan techo, comida y acompañamiento a quienes más lo necesitan; agradezco y felicito a todos los involucrados”, declaró el Monseñor Guillermo Caride, quien dio la bendición al establecimiento.

María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como “Mama Antula”, nació en Santiago del Estero en el año 1730. Fue canonizada por el papa Francisco en febrero del 2024 y se convirtió en la primera santa argentina: se le atribuye la sanación milagrosa de un hombre en Santa Fe, quien llegó a un hospital local con heridas de extrema gravedad cerebral. A los pocos días se repuso y retomó su vida habitual.