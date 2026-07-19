Una charla con Mario Massaccesi, recitales, funciones teatrales y más shows llegan al Teatro Martinelli

La sala histórica municipal presentará en Victoria el libro “Soltar para ser Feliz” con el periodista Mario Massaccesi y la psicóloga Patricia Dalerio; “Antígona Cualquiera” de Verónica Heguy; “Teatralidades Mayores” de Oma Hansen; “Una Tarde en La Mancha” de Guilermo Corfias y “Monocíclogo”, de Alejandro Sáenz. La programación incluye la presentación de murgas sanfernandinas en “Carnaval de Invierno”; y conciertos de Babú Cerviño e invitados, “La Merluza está servida”, “Barrio Sangre” con Vilka; y “SIPAGANBOY ROCK”; entre otras propuestas.

El Teatro Martinelli ofrece durante todo el año a las vecinas y vecinos de San Fernando espectáculos de calidad para todos los gustos, que podrán disfrutar ingresando a www.teatromartinelli.com con entradas a precios populares, o gratuitamente con reserva previa.

Para más información, dirigirse a Lavalle 3021, Victoria. Los horarios de boletería son lunes a viernes de 12 a 20 hs.; sábados de 15 a 20 y domingos de 16 a 19 hs. Se recuerda que las entradas virtuales se adquieren únicamente en www.teatromartinelli.com

La programación completa para agosto y septiembre es la siguiente:

Sábado 1 de agosto, 20 hs.

Ciclo de Teatro:

“Soltar para Ser Feliz”

Actores: Mario Massaccesi y Patricia Dalerio.

Experiencia teatral sobre la posibilidad que todos tenemos de “soltar” aquello que nos pesa, lo que nos duele, lo que cargamos innecesariamente y nos impide disfrutar de la vida. Esta obra es la puesta en escena del libro homónimo que fue publicado en 2020 y que ya va por la décima edición. A lo largo de una hora y media, Mario Massaccesi y Patricia Dalerio, cuentan los beneficios de soltar, cómo hacerlo, de que nos perdemos si no lo intentamos y además, suman sus historias personales de cómo lograron hacerlo. Los artistas recurren al humor, al que consideran liberador, pero también generan espacios de emoción entre el público al contar episodios de sus ajetreadas vidas. Otro recurso son las preguntas poderosas que invitan a la reflexión acerca de la vida que queremos o necesitamos tener. Algunos de los tópicos son: soltar los mandatos, soltar el miedo, soltar la culpa, soltar las relaciones tóxicas, soltar a los hijos, soltar a nuestros muertos… La obra fue estrenada en 2021, han recorrido gran parte del país y ya la vieron más de 70.000 espectadores. Mario Massaccesi es periodista, conductor de radio y TV, coach ontológico. Patricia Daleiro es Licenciada en Psicología y Master Coach. Ambos son coautores de los libros “Soltar para Ser Feliz”, “Saltar al Buen Vivir”, “Salir de los Miedos” y “¿Qué Hacemos con las Quejas?”.

Sábado 8 de agosto, 20 hs.

Ciclo de Murgas:

Carnaval de Invierno

En San Fernando las Murgas trabajan todo el año para seguir tejiendo red y comunidad!!!

El Teatro Martinelli, dentro del Ciclo de Carnaval de Invierno recibe a las murgas que llenan de color y alegria una noche única!

Encuentro de murgas sanfernandinas articulado con la Red de Murgas. Un encuentro de Carnaval con mucha alegría, color y poesía, acompañando los procesos y programas que realizan las murgas durante el año.

Entrada gratuita.

Domingo 9 de agosto, 19 hs.

Ciclo de Música:

“La merluza está servida: 30 años”

Show musical de rock, celebrando el cumpleaños número 30 de la banda, haciendo un recorrido emotivo por la línea temporal con canciones desde sus inicios hasta hoy.

Entrada gratuita.

Sábado 15 de agosto, 20 hs.

Ciclo de Teatro:

“Antígona Cualquiera”

Dirección: Verónica Heguy

Antígona, arquetipo de heroína trágica del inagotable mito griego, que se reivindica cada año, cada siglo, para volver a ser símbolo de Justicia y Resistencia contra la Tiranía de estos y de todos los tiempos.

En Antígona Cualquiera, esta figura se encarna en un cuerpo contemporáneo y colectivo, atravesado por las tensiones entre ley y conciencia, obediencia y rebeldía. La obra sitúa el conflicto en un universo reconocible y cercano, donde el poder se ejerce de manera sistemática y la desobediencia se vuelve un acto profundamente político. Así, Antígona deja de ser un nombre propio para convertirse en posibilidad: cualquier cuerpo que, frente a la injusticia, decide actuar. La escena se transforma en un espacio de resistencia donde la voz individual resuena en lo colectivo, y donde cada gesto pone en cuestión los mecanismos que sostienen la violencia y el silencio.

Domingo 16 de agosto, 19 hs.

Ciclo de Teatro:

“Teatralidades Mayores”

Director: Oma Hansen

Es una comedia sobre un grupo de mujeres adultas que descubren, con humor y sorpresa, cuanto desconocían sobre su propio cuerpo y su sexualidad. La obra habla de los silencios, prejuicios y aprendizajes que quedaron pendientes, demostrando que nunca es tarde para conocerse.

Sábado 22 de agosto – 20 hs.

Ciclo de Música:

“Sobrevivientes”

Dirección: Babú Cerviño

Sobrevivientes presenta “Para Cobrar Altura”, homenaje a Víctor Heredia que pone en primer plano su obra y su palabra, en un recorrido que sigue creciendo con el tiempo. Es un indiscutido referente de la canción Popular Latinoamericana.

Un colectivo de artistas -muchos de ellos compañeros de ruta- se reúnen para compartir sus canciones desde la cercanía, el respeto y la experiencia de haberlas transitado. Voces distintas, generaciones que se cruzan, un mismo pulso que vuelve a encenderse en escena.

Sobrevivientes esta integrado por Florencia Suárez, Jorge Di Benedetto, Babú Cerviño, Joaquín Errandonea, Gustavo López, Francisco Suárez y Alejandro Abbattista.

Artista invitado: Ricardo Maresca.

Domingo 23 de agosto, 19 hs.

Ciclo de Música

“Barrio Sangre” con Vilka, Dario Nicolau (guitarra y voz), Javier Lifrieri (bateria), Aiman Gadbhan (bajo) y la participación de “Aguantate la pelusa”

Director: Darío Nicolau

Canciones nacidas a la luz de las candilejas sanfernandinas.

Sábado 29 de agosto, 20 hs.

Ciclo de Teatro:

“Una Tarde en La Mancha”

Elenco: Noemí Aisconugh , Rubén Ocampo, Mariano Carou (voz en off)

Dirección: Guillermo Corfias

Sancho, el fiel escudero de Don Quijote, sale en busca de Dulcinea para llevarle el mensaje de amor de su caballero; en el camino se encuentra con Aldonza Lorenzo, una campesina trabajadora y sin sueños. De este encuentro surgirán la dicotomía entre el idealismo y la realidad, la cordura y la locura, la ficción y la verdad, y sobre todo la aspiración noble contra la vida común.

Domingo 30 de agosto, 19 hs.

Ciclo de Teatro:

“Monocíclogo”

Director: Alejandro Saenz

Monocíclogo es una porción de la vida de Antonio, un actor de provincia de treinta y pico de años, narrada por su propio protagonista; una evocación de sus comienzos como artista, la decisión de dejar su pueblo natal y su suerte en la gran ciudad; un relato que describe las circunstancias que lo llevaron a deambular por ese filo indefinido entre la dignidad y la alienación.

Sábado 5 de septiembre, 20 hs.

Ciclo de clases magistrales:

La puesta en escena y la dirección: dos caras de la misma moneda.

Dirección: Rubén Szuchmacher

La Master Class desarrollará las diferencias entre los conceptos enunciados en el título poniendo el acento en la participación activa de los espectadores en el hecho teatral.

Domingo 6 de septiembre, 19 hs.

Ciclo de Música:

SIPAGANBOY ROCK

Banda compuesta por músicos sanfernandinos que comenzó como un tributo a Los Iracundos y luego viró hacia el rock. Su repertorio repasa clásicos argentinos e internacionales que van desde Spinetta, Enanitos Verdes y Pappo hasta Los Beatles y Creedence. Ideal tanto para los nostálgicos de aquellas épocas como para las nuevas generaciones.

VOCES: Raúl “Búfalo” Ramos – Eliana Gonzalez

GUITARRAS: Luis “Turco” Salvador – Tomás Palmucci

TECLADOS: Fernando Ramos

BAJO: Cristian Marussi

BATERÍA: Horacio Telias

Cada mes, el Teatro Martinelli propone actividades como ciclos de música, humor, drama, cine gratuito, exposiciones y diversas propuestas artísticas para disfrutar en familia, en pareja y con amigos.