Zamora recibió a la diputada nacional Moira Sancho con el objetivo de fortalecer una agenda de acciones vinculadas al área de empleo y el emprendedurismo

El encuentro se llevó adelante en el despacho del intendente y tuvo como eje reforzar programas de desarrollo, como así también fomentar políticas públicas destinadas al trabajo. Además, durante la jornada la funcionaria de la Provincia de Santa Cruz recorrió los locales del programa municipal Origen Tigre.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, mantuvo un encuentro de trabajo con la diputada nacional por Santa Cruz, Moira Sancho, donde llevaron adelante un intercambio de experiencias y agenda enmarcadas en el desarrollo de emprendedores y el área laboral.

“El objetivo del encuentro fue articular acciones con la región de la Patagonia y reforzar áreas que están muy delicadas a nivel nacional. En Tigre contamos con programas de formación de emprendedores y emprendedoras, como así también de capacitación laboral. Además, llevamos adelante el Portal de Empleo, donde los vecinos y vecinas cargan sus currículums y los ponen a disposición de empresas locales”, destacó Zamora.

Durante la jornada, el jefe comunal recibió a la diputada en el despacho del Palacio Municipal, donde conversaron sobre las problemáticas en materia de empleo debido al ajuste que ejecuta el Gobierno nacional. En esta línea, destacaron la importancia de reactivar programas que fueron discontinuados debido a la desfinanciación.

Por otro lado, Moira Sancho y el equipo de trabajo del Municipio recorrieron los locales de Origen Tigre, situados en el Puerto de Frutos y la localidad de General Pacheco. Además, interiorizaron a la diputada en la utilización de la tarjeta de beneficios Soy Tigre y dialogaron sobre la posibilidad de realizar intercambios de productos entre los emprendedores locales y sus pares de la Patagonia.