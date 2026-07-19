Los vecinos ya pueden formalizar sus trámites en la nueva Delegación Municipal de Nuevo Delta

La dependencia funciona de lunes a viernes de 8 a 16 horas y está ubicada en Agustín M. García 9905. La comunidad podrá realizar gestiones de movilidad urbana, obras, servicios, espacios públicos y medioambiente. Además, el edificio cuenta con un cajero del Banco Provincia.

El Municipio presentó la renovada Delegación de Nuevo Delta, ubicada en Agustín M. García 9905: el horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 16 horas.

La dependencia brinda asesoría y gestión de servicios municipales donde los vecinos y vecinas podrán obtener información acerca de luminarias, recolección de residuos, poda, bacheo, pavimentación y demarcación vial, entre otras.

Además, la comunidad dispone del Whatsapp 1126838409, donde se puede comunicar ante cualquier necesidad.

El nuevo espacio cuenta con un cajero del Banco Provincia que los vecinos y vecinas podrán utilizar mientras hacen sus trámites.