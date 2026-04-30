“La memoria en el arte” en el Concejo Deliberante de Vicente López

En el marco de la conmemoración por el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, se inauguró en el Honorable Concejo Deliberante de Vicente López, la muestra “La memoria en el arte”.

La misma está conformada por obras realizadas por miembros de la comunidad armenia.

Al inaugurar la muestra, la presidente del Cuerpo Legislativo, Verónica Barbieri, expreso: “Cuentan con el Concejo Deliberante siempre, los acompañamos y esta es nuestra humilde forma de poder colaborar con la lucha, de seguir exigiendo el reconocimiento del genocidio, justicia y paz”.

Por su parte, el párroco de la iglesia armenia San Jorge de Vicente López, Der Drtad Ohanian, declaró: “Hoy nos reunimos en una ocasión en la que, a través de la cultura, mantenemos viva la memoria y el respeto por el dolor y la perdida de humanos, para nosotros este y otros eventos similares dedicados a la memoria de los mártires inocentes del genocidio armenio, son de suma importancia, pues contribuyen a mantener viva la memoria de nuestros santos mártires”.

Y luego agregó: “La memoria no se limita al pasado, es también una responsabilidad hacia el presente y el futuro, para que la humanidad jamás olvide el crimen cometido y no permita que se repita. Hoy el arte se ha convertido en un lenguaje de recuerdos, a través de los lienzos no sólo expresamos nuestro respeto por los mártires, el dolor y la pérdida, sino también la victoria de la vida sobre la muerte, de la luz sobre la oscuridad, de la esperanza sobre la desesperación”.

Estuvieron presentes en el evento, concejales y miembros de la comunidad armenia del distrito, como el presidente de la fundación educacional, Jorge Tossounian; y Karine Harutyunyan del Instituto Tertzakian, además de los vecinos que se acercaron.

Quienes quieran visitar la muestra, podrán hacerlo hasta el próximo 15 de mayo, de forma gratuita, de lunes a viernes, entre las 8 y las 15 horas en Av. Maipú 2502, Olivos.