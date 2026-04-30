El Municipio de Tigre, presente en la inauguración de la nueva guardería de botes del TBC

El evento contó con la presencia de autoridades del Poder Ejecutivo comunal y representantes de diferentes clubes del territorio. Durante la actividad, los presentes destacaron la importancia de las 13 instituciones de remo que se encuentran en la ciudad.

Autoridades del Municipio participaron de la inauguración de la nueva guardería de botes del Tigre Boat Club (TBC). El encuentro contó con la presencia de representantes de clubes de la ciudad y socios de la institución anfitriona.

“Participamos de un momento muy especial. Como lo pide el intendente Julio Zamora seguimos trabajando con los clubes de remo de la ciudad mediante distintas acciones. Compartimos todo el año con las instituciones y su comunidad”, destacó el director de Programas Deportivos, Julio Nocioni.

La actividad se realizó en horas del mediodía y comenzó con las palabras del presidente de la institución, Carlos Crouzeilles, quién destacó la importancia de la obra y enfatizó en continuar fortaleciendo el deporte en la ciudad.

Para finalizar el acto, se realizó el tradicional corte de cinta, mediante el cual quedó inaugurado el galpón. El TBC es el primer club de Tigre que cuenta con una guardería propia.