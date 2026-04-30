El Teatro Municipal Pepe Soriano renueva su cartelera con espectáculos para todas las familias de Tigre

El Municipio ofrece diferentes espectáculos libres y gratuitos, en el espacio cultural de Benavídez. Durante la semana, se presentarán shows musicales, obras teatrales y propuestas infantiles.

El Teatro Pepe Soriano del Municipio de Tigre -ubicado en la calle Ituzaingó 2950 en Benavídez- renueva su cartelera con espectáculos para toda la comunidad. Vecinos y vecinas pueden retirar sus entradas de forma gratuita con el DNI, en la boletería del recinto de lunes a jueves de 10 a 16 h. Viernes 1 cerrado por ser feriado.

Cronograma:



-Jueves 30 de abril – 20:30 h. “La Ruta del Tango” (música)

-Sábado 2 de mayo – 21 h. “Prinsengracht 263, La Casa de Atrás” (teatro)

-Domingo 3 de mayo – 16 h. “La magia de imaginar” (infantil)

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