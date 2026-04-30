José C. Paz avanza en la implementación de pasantías desde la Secretaría de Economía Social y Cooperativismo

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

El Secretario de Economía Social y Cooperativismo del Municipio de José C. Paz, Juan Carlos Denuchi, me convocó a una reunión de trabajo con el objetivo de coordinar acciones, establecer lineamientos y arribar a conclusiones vinculadas al desarrollo de las pasantías que próximamente tendrán lugar desde esta estratégica Secretaría.

Del encuentro, calificado como altamente provechoso, participaron además Matías Ezequiel Sclar y David Roberto Suárez, quienes aportaron sus perspectivas y experiencias académicas para consolidar un esquema de formación que vincule el conocimiento con la práctica territorial.

Esta iniciativa se enmarca en los ejes estratégicos de José C. Paz como Ciudad del Aprendizaje, programa impulsado por la UNESCO que promueve el aprendizaje a lo largo de toda la vida como motor de desarrollo social y económico.

Al respecto, destaqué que: “Después de la exitosa reunión de Ciudades del Aprendizaje de LATAM, la semana pasada, la gestión del senador, Intendente en uso de licencia y Vicepresidente de la Red de Ciudades del Aprendizaje UNESCO LATAM Mario Alberto ISHII, entendemos que la economía social es un pilar para construir una comunidad con más trabajo y más oportunidades.

Estas pasantías son un paso más para que José C. Paz siga consolidándose como una Ciudad del Aprendizaje, donde cada vecino pueda formarse, producir y crecer en su propio territorio”