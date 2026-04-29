Expo Mate 2026: Tres jornadas en San Isidro para vivir un circuito de experiencias sobre el mate

Con un predio ampliado y tres sectores dedicados a charlas, música en vivo y talleres, el evento se transformará en un circuito de experiencias y una inmersión total en nuestra cultura. Las entradas ya están a la venta en www.expomate.com.ar

La 2° edición de Expo Mate regresa al Centro Municipal de Exposiciones de San Isidro con una propuesta renovada: este año no se visitará, sino que se experimentará. Durante tres jornadas completas y en el marco de nuestra fecha patria -23, 24 y el feriado del lunes 25 de mayo- los asistentes podrán sumergirse de 10 a 19 hs. en la “Experiencia del mate”, un recorrido diseñado para conectar con los sentidos a través de más de artesanos y orfebres trabajando en vivo, catas de yerbas, las principales marcas de productos y accesorios, y tres áreas clave: el Escenario, el Sector Talleres en Vivo y Experiencias, y el Anfiteatro de Charlas. Al igual que en la primera edición, con la recaudación de las entradas, se comprará equipamiento técnico necesario para mejor la capacidad de atención médica, en esta oportunidad, del Hospital Central de San Isidro.

Expo Mate funcionará como una vitrina del sector, donde marcas de yerba y artesanos del cuero, del metal y de la madera exhibirán desde piezas de autor hasta las tendencias más disruptivas en accesorios. Respecto a esta nueva edición, Cirilo Wagener, fundador de El Tero y organizador de Expo Mate, enfatizó que “el mate es el ritual que nos mantiene unidos, y en esta segunda edición queremos que esa unión se viva a través de los sentidos. Hemos transformado la exposición en un circuito de experiencias para que cada visitante, desde las familias, los grupos de amigos, hasta los expertos sea los protagonistas de nuestra cultura. Queremos que San Isidro sea, durante estos tres días, la gran ronda donde todos -vecinos, familias, productores y amigos- nos encontremos para celebrar lo que nos identifica”.

Tres escenarios para una misma pasión

Este año, el predio experimenta una importante transformación al extenderse a 9.500 m², lo que representa casi el doble respecto a su primera edición en 2025. Esta ampliación ha sido diseñada para garantizar una circulación fluida y confortable de todos los visitantes, permitiendo que su estadía sea con total disfrute.

Esta edición se divide en tres espacios estratégicos para garantizar que cada visitante encuentre su propia experiencia de vivir el mate:

Sector Talleres en Vivo y Experiencias: El corazón interactivo de la feria. Aquí, marcas líderes y especialistas proponen actividades sensoriales de 40 minutos, donde se destacan las catas guiadas por sommeliers y los talleres de maridaje de yerba mate. Además, los artesanos abrirán las puertas de sus talleres para mostrar cómo sus manos crean aquellos productos que luego nos acompañarán por años y los secretos para trabajar con los cueros, el metal y el tiento. Por su parte, el doctor en Ciencias Biológicas e investigador del Conicet, Juan Ferrario, develará todas los mitos y verdades del mate descubiertos a través de años de investigación. El arquitecto Pau Navajas presentará el libro “Caa Porá”, donde cuenta la historia de la yerba mate a través de su particular punto de vista. La reconocida sommelier Valeria Trapaga no llevará a realizar un recorrido sensorial de la yerba mate, conociendo su historia, su poder de curar y el arte de cebar un buen mate.

Anfiteatro de Charlas: Un espacio en donde podremos conocer desde experiencias contadas en primera persona, hasta participar de un torneo de truco. En un ambiente cálido e íntimo, de conocimiento profundo donde todos los días a las 12 hs, un show de títeres materos cautivará a los más chicos. La Escuela Argentina de Yerba Mate traerá sus ofertas de cursos universitarios y la Academia de la Yerba Mate, sus certificaciones como herramientas para insertarse en el mercado laboral. Agustín Day, cantautor y fundador de “Los del Portezuelo”; y Félix Mateos de “Los Tabaleros” contarán cómo es vivir de la música. Además, la bisnieta de los creadores de “Amanda”, Aleida Pech, narrará detalles de los más de cien años de la marca. El chef Javier Elizalde cocinará en vivo los más ricos acompañamientos para la hora del mate. Para los más chicos, todos los días a las 12 hs. se presentará la cuentacuentos y titiritera Lisi Amondarain, junto a sus amigos, desplegarán toda su magia para crear nuevos mundos de fantasía. “Quiero vale 4” se escuchará en el torneo de Truco, donde podrán participar todos los visitantes.

Escenario Principal: El punto de encuentro de la cultura y el entretenimiento. Durante los tres días, se presentarán músicos de folklore, rock urbano y artistas de la zona. Entre los atractivos destacados que se encontrarán en el escenario se encuentran los recitales de Agustín Day de “Los del Portezuelo”; Tomi Jackson, semifinalista de Got Talent Argentina 2023; La Yuyo Pangaré, música de fusión que dio origen al rock porteño; la inconfundible voz de Isa Cullen y el dúo vocal Ecos Folklore, entre otros.

Toda la agenda de los tres días estará publicada en www.expomate.com.ar y en su perfil de Instagram @expo.mate .

Expo Mate se consolida como un espacio de encuentro donde las familias y los amigos se reúnen para celebrar una costumbre que atraviesa todas las edades. En el marco de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, el evento invita a disfrutar de tres jornadas de música, aprendizaje y entretenimiento en un ambiente diseñado para compartir.

Datos generales de Expo Mate 2026:

Cuando: sábado 23, domingo 24 y lunes 25 de mayo (feriado), de 10 a 19 hs. En caso de lluvias, “Expo Mate” se pasará para el siguiente fin de semana: viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de mayo.

Dónde: Centro Municipal de Exposiciones de San Isidro (Del Barco Centenera y el Río, Calle 1 interna, San Isidro, Provincia de Buenos Aires).

Instagram: @expo.mate

Hashtag: #ExpoMate2026

Entradas: Se destinarán a la compra de equipamiento técnico para el Hospital Central de San Isidro. Se adquieren en boletería o en www.expomate.com.ar. Beneficios con Club La Nación.