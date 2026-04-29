El Municipio de Tigre llevó adelante un taller de inclusión digital para adultos mayores

El Gobierno local realizó una jornada de capacitación en el Polideportivo de Ricardo Rojas, donde se brindaron herramientas prácticas para el uso de celulares, la realización de trámites online y la navegación segura en internet.

En el Polideportivo de Ricardo Rojas, el Municipio de Tigre llevó a cabo un nuevo taller de inclusión para adultos mayores. Durante el encuentro, los participantes aprendieron a utilizar WhatsApp con sus funciones principales, además de comprender la diferencia entre datos móviles y Wi-Fi. También se trabajó sobre qué es un link y cómo identificarlo.

A su vez, se desarrolló una charla de prevención de estafas digitales, en la que se compartieron ejemplos concretos y recomendaciones sobre cómo actuar ante estas situaciones. Además, se les enseñó a escanear códigos QR para facilitar el acceso a información y servicios.

Al finalizar la actividad, los vecinos realizaron consultas adicionales que fueron respondidas por el equipo, que también brindó canales de contacto para continuar acompañándolos ante futuras dudas.

Para más información, vecinos y vecinas pueden comunicarse a través de las redes sociales Comunidad Tigre en Facebook e Instagram, así como también mediante la página de Facebook Adultos Mayores Tigre. Además, pueden comunicarse al 11-6815-2717 para realizar consultas.