Con gran éxito San Fernando recibió al festival de deportes extremos “Brothers Urban Games”

En el Parque Municipal de Deportes Extremos se realizó la competencia con los mejores y más grandes referentes de la región de disciplinas como Skateboarding, BMX Freestyle, E-Sports, Roller, Quad Skate, Surfskate, Freestyle Rap, Breaking, Graffiti y Cosplay.

Fue un domingo a pura diversión en el Parque Municipal de Deportes Extremos, donde el festival Brothers Urban Games convocó a los mejores exponentes del Skateboarding, BMX Freestyle, E-Sports, Roller, Quadskate, Surfskate, Freestyle Rap, Breaking, Graffiti y Cosplay, con la presencia de miles de vecinas y vecinos.

El Secretario de Deporte, Carlos Traverso, que participó del evento, dijo: “Fue una jornada espectacular con muchísimos deportes urbanos; tener este parque a cielo abierto fue una decisión del intendente Juan Andreotti. Gran cantidad de chicos y chicas de todo el país vinieron a participar de este torneo durante todo el fin de semana, con la posibilidad de pernoctar en los dormis de nuestro Polideportivo N°3”.

En tanto, el Presidente de la Federación Argentina de Deportes Extremos Urbanos, Ary Angulo, destacó: “El Parque Municipal de Deportes Extremos de San Fernando es de los mejores de Latinoamérica; tiene 2.500 metros cuadrados con un Street muy amplio y un Super Park con un bowl enorme. También contamos con todo el apoyo del Municipio. Invito a todos los vecinos y a todos los skaters, bikers, breakers y otras disciplinas urbanas de todo el país a disfrutar de estos juegos acá en San Fernando”.

“Desde que conocí el Parque, me encantó y acá me quedo. Pueden venir con familia, con amigos, acá está abierto para todos, desde el que anda en skate hasta el que el gustan los jueguitos. Verdaderamente es un orgullo venir a conducir un evento como este”, concluyó el host Ezequiel De Luca.

Entre otros deportistas y personalidades destacadas que formaron parte del evento se encontraron la artista Zocine, el atleta olímpico de skateboarding Mauro Iglesias, el cosplayer Jesús Santino, entre otros.