Articulación deportes y educación: Reunión en Secretaría de Deportes por Ligas LIMFI y LIMFFE

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

En el marco de las políticas públicas que consolidan a José C. Paz como Ciudad del Aprendizaje, este martes 29 de abril llevé a cabo una reunión de trabajo en la Secretaría de Deportes junto al Secretario de Deportes, Rodolfo R. Pino.

El encuentro contó con la participación de compañeros y equipos técnicos abocados al fichaje de la Liga Municipal de Fútbol Infantil (LIMFI) y la Liga Municipal de Fútbol Femenino (LIMFFE)

El objetivo central fue avanzar en la articulación entre educación y deporte, dos pilares fundamentales del proyecto Ciudad del Aprendizaje que impulsa el distrito. Se trabajó sobre los procesos de fichaje de ambas ligas, buscando garantizar el acceso ordenado al deporte, la inclusión y el desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes paceños.

LIMFI y LIMFFE son herramientas clave para fortalecer el entramado social, promover valores, hábitos saludables y acompañar las trayectorias educativas desde el deporte comunitario.

Actividades que son apoyadas por el intendente en uso de licencia Mario Ishii, quien también es senador electo y Vicepresidente de las Ciudades del Aprendizaje (UNESCO).

“Desde José C. Paz seguimos consolidando el trabajo territorial que une a la escuela, al club y al barrio, reafirmando el compromiso con una ciudad que aprende, incluye y crece a través del deporte”, destacaron desde el Municipio.