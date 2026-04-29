40 mil familias  dejan de recibir el módulo alimentario del Plan MESA, iniciativa administrada por la Provincia 

La medida que adoptó la gestión de la Provincia de Buenos Aires se debe a la falta de presupuesto y rige por 90 días desde el 1° de mayo: esto tiene un impacto directo en la comunidad educativa de las escuelas estatales de la ciudad. Ante la suspensión temporal de este programa, el Municipio solicita una revisión sobre la decisión en medio de un contexto socioeconómico complejo.

Por 90 días, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires suspendió el Plan Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA): esta medida tiene repercusiones directas en más de 40.000 familias del Municipio de Tigre.

El Gobierno de Axel Kicillof interrumpirá el normal funcionamiento de la iniciativa desde el 1° de mayo y la gestión local solicita que se contemple que -a través del programa nutricional- se provee ayuda y contención a personas que se encuentran en estado de extrema vulnerabilidad, quienes son víctimas de la actual situación socioeconómica que se vive a nivel regional y nacional.

El Plan MESA es una iniciativa implementada, administrada y coordinada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que -ante la falta de presupuesto- decidió suspender temporalmente la aplicación del mismo.

A través de la iniciativa, familias de escuelas estatales de toda la provincia de Buenos Aires reciben módulos (cajas) con alimentos no perecederos. El programa esta destinado a niños y niñas escolarizados de los 135 municipios de la región.