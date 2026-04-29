San Fernando realizó una nueva visita guiada nocturna al EcoParque

La instructiva actividad gratuita, que se realiza acompañada por guardaparques, permite conocer los ruidos, los sonidos, los olores y a los animales nocturnos, los distintos insectos y los polinizadores que pueden observarse en el entorno natural.

Junto al grupo de EcoVecinos, el Municipio organizó una nueva visita guiada nocturna a la Reserva Ecológica Educativa, sita en Almirante Brown y Verminio Servetto. Los guardaparques que guiaron la actividad explicaron los hábitos de los animales, plantas e insectos nocturnos en su entorno natural.

La Secretaria Eva Andreotti, quien participó de la recorrida, dijo: “Continuamos realizando visitas nocturnas a la Reserva, que nos permite ver y conocer ruidos, sonidos, olores y los animales de la noche guiados por nuestros guardaparques, que explican cuáles son las aves, los distintos insectos y los polinizadores nocturnos que pueden observarse. Es una experiencia muy linda vivir la Reserva y todo su encanto natural también de noche”.

Seguir a @sanfermunicipio y @eco_sanfer para informarse de las próximas visitas gratuitas con cupos limitados. Durante la temporada Otoño-Invierno, el Ecoparque estará abierto de jueves a domingos y feriados de 9.00 a 17.00 hs. (sujeto a las condiciones climáticas).