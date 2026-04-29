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San Fernando realizó una nueva visita guiada nocturna al EcoParque

Redacción Periódico Para Todos

La instructiva actividad gratuita, que se realiza acompañada por guardaparques, permite conocer los ruidos, los sonidos, los olores y a los animales nocturnos, los distintos insectos y los polinizadores que pueden observarse en el entorno natural.

Junto al grupo de EcoVecinos, el Municipio organizó una nueva visita guiada nocturna a la Reserva Ecológica Educativa, sita en Almirante Brown y Verminio Servetto. Los guardaparques que guiaron la actividad explicaron los hábitos de los animales, plantas e insectos nocturnos en su entorno natural.

La Secretaria Eva Andreotti, quien participó de la recorrida, dijo: “Continuamos realizando visitas nocturnas a la Reserva, que nos permite ver y conocer ruidos, sonidos, olores y los animales de la noche guiados por nuestros guardaparques, que explican cuáles son las aves, los distintos insectos y los polinizadores nocturnos que pueden observarse. Es una experiencia muy linda vivir la Reserva y todo su encanto natural también de noche”.

Seguir a @sanfermunicipio y @eco_sanfer para informarse de las próximas visitas gratuitas con cupos limitados. Durante la temporada Otoño-Invierno, el Ecoparque estará abierto de jueves a domingos y feriados de 9.00 a 17.00 hs. (sujeto a las condiciones climáticas).