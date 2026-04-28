Vicente López conmemoró el 111° aniversario del Genocidio Armenio

La intendenta Soledad Martínez participó del acto conmemorativo junto a vecinos y referentes de la comunidad armenia del partido, a 111 años del genocidio.

El encuentro se realizó en el Khachkar, el monumento inaugurado por el municipio en 2015 para conmemorar a las víctimas en el marco del centenario del genocidio, ubicado en Hipólito Yrigoyen y Juan Carlos Cruz.

Durante el acto, la intendenta agradeció el apoyo de los presentes a la vez que expresó: “Estamos aquí para volver a insistir, para repetirnos en este encuentro y en este día, para reclamar el reconocimiento, la reparación. Verdad, memoria, justicia. Que nadie se olvide, que nadie se haga el distraído, y que se escuche siempre, cada año, el grito y el reclamo fuerte de toda la comunidad de Vicente López.”

En el evento también participaron Hovannes Virabryan, Embajador de la República Armenia; el Padre Der Drtad Ohanian, de la Iglesia Armenia San Jorge y Jorge Tossounian, Presidente de la Fundación Educacional Armenia. También estuvieron presentes Pablo Shishanian, presidente de IARA (instituciones Armenias de la República Argentina) y Eduardo Costanian, representante del Fondo Armenia.

Se realizó un minuto de silencio en memoria de las víctimas armenias. Al finalizar la conmemoración, los presentes realizaron una colocación de flores a modo de ofrenda en el monumento.

La efeméride se recuerda cada 24 de abril como “Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos” y fue creada mediante la Ley Nº 26.199. Conmemora el genocidio del que fue víctima el pueblo armenio donde fueron asesinadas millones de personas entre 1915 y 1923.