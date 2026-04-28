Con shows en vivo y múltiples actividades, las familias disfrutaron la feria Entremuelles

La iniciativa – desarrollada en el Boulevard Sáenz Peña en Tigre centro – reunió a artesanos, artistas, diseñadores y emprendimientos locales. Durante la jornada, la comunidad tuvo la oportunidad de sumarse a distintas propuestas y disfrutar de espectáculos en vivo.

El Municipio de Tigre acompañó la Feria Entremuelles, una propuesta que promueve el encuentro y la producción local. A través de esta participación, se busca continuar incentivando el desarrollo turístico del destino y visibilizar la oferta de prestadores turísticos del distrito.

Durante la iniciativa, el Gobierno local contó con un stand con información sobre los principales atractivos de Tigre, incluyendo propuestas en el Delta y en la ciudad, así como actividades para disfrutar durante todo el año.

Estas acciones tuvieron como finalidad fortalecer el desarrollo turístico del distrito, acompañando este tipo de eventos y potenciando a los emprendedores locales, generando mayor visibilidad y oportunidades de crecimiento.