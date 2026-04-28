Acerca de la Cátedra Confucio

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

El 28 de abril estuve con la licenciada Marina Paez dando los últimos retoques sobre la CÁTEDRA CONFUCIO en la Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación, Robótica, IA e Ingenierías por indicación del senador e intendente en uso de licencia Mario Alberto Ishii.

La Cátedra Confucio será un espacio dedicado a la difusión y promocion del pensamiento de CONFUCIO así como la lengua y cultura chinas.

Además de convenios entre universidades chinas y locales.

Confucio (551-479 AC) fue un filósofo y educador chino. Su doctrina se basa en la buena conducta, respeto a la jerarquía, tradición, estudio y meditación.

Fue el primer pedagogo en fundar una escuela abierta a todos, sin distinción de clases. Por eso los institutos llevan su nombre, promueven educación y entendimiento cultural.