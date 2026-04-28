Tigre le pone un límite a las alturas: el HCD aprobó por mayoría una ordenanza clave para ordenar el crecimiento urbano

El Honorable Concejo Deliberante de Tigre aprobó por mayoría la nueva ordenanza que establece límites de altura y redefine perfiles urbanos en sectores del distrito donde hasta ahora no existían regulaciones específicas, marcando un paso fundamental para el ordenamiento del desarrollo urbano.

El Código de Zonificación del Partido de Tigre, aprobado por la Ordenanza 1894/96 y complementado posteriormente por las ordenanzas 3564/2017 y 3776/2021, requería una actualización integral que permitiera equilibrar la convivencia entre edificios de mayor altura y sectores de menor escala, redefiniendo parámetros urbanísticos en función de las características de cada zona.

En ese sentido, la nueva normativa se sustenta en lo establecido por el artículo 70 del Decreto-Ley 8912/77 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, que asigna a los municipios la responsabilidad primaria del ordenamiento territorial, otorgando al Municipio de Tigre la competencia para regular alturas y perfiles urbanos.

A partir de esta ordenanza, se unifican y actualizan los parámetros urbanísticos en todo el distrito, definiendo límites de altura en áreas que carecían de ellos y revisando los existentes, con el objetivo de lograr un ordenamiento morfológico integral.

“Quiero expresar mi enorme satisfacción por la aprobación de esta ordenanza, que representa un paso muy importante para el presente y el futuro de Tigre. Estamos dando una respuesta concreta a una demanda histórica de nuestros vecinos y vecinas: crecer, sí, pero con orden, planificación y cuidando la identidad de cada barrio”, enfatizó el intendente de Tigre, Julio Zamora.

Y continuó: “Este es el resultado de un trabajo serio, que incluyó instancias de participación ciudadana y un profundo análisis técnico. Por eso, quiero agradecer especialmente a los concejales y concejalas que acompañaron esta iniciativa con responsabilidad y compromiso, entendiendo que el desarrollo urbano no puede quedar librado al azar”.

“Con esta herramienta vamos a poder equilibrar el crecimiento, establecer reglas claras y construir un distrito más armónico, sostenible y pensado para las próximas generaciones. Tigre sigue avanzando con una mirada de futuro, priorizando la calidad de vida de su comunidad”, prosiguió.

Y, para finalizar, agregó: “Esta ordenanza da por tierra con los mitos, los fantasmas, y las voces alarmistas que solo buscan que Tigre no crezca en armonía en todos los sectores”.

Asimismo, el proceso incluyó instancias de participación ciudadana, en las que vecinos y vecinas pudieron expresar sus opiniones y aportes, los cuales fueron sistematizados y elevados al Honorable Concejo Deliberante para su tratamiento.

La aprobación por mayoría refleja un respaldo institucional significativo a una política pública orientada a planificar el crecimiento de manera responsable, equilibrada y con mirada de futuro.

Con esta aprobación, el Municipio de Tigre avanza en la consolidación de un modelo de ciudad basado en la planificación, el equilibrio territorial y la construcción de centralidades, evitando la concentración excesiva y promoviendo una ciudad más ordenada, sostenible y cercana.