Temas de Educación y Trabajo en la Ciudad del Aprendizaje (UNESCO)

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

27 de abril reunión en el Centro de Formación Laboral 402 con Hernán Pultilsnik referente del Ministerio de Trabajo de la Región 9 Educativa

En Provincia de Buenos Aires la formación laboral se maneja a través del Instituto Provincial de Formación Laboral (IPFL) que depende del Ministerio de Trabajo bonaerense. Es el organismo que coordina todos los cursos gratuitos de oficios en la provincia.

Son 218 centros distribuidos en toda la provincia, con convenios con sindicatos, municipios, cámaras empresariales y organizaciones.

7.000 cursos y trayectos formativos gratuitos con reconocimiento oficial.

En 2025 se inscribieron 134.160 estudiantes en 8.543 trayectos.

De estos temas está al tanto y apoya el Senador e intendente en uso de licencia Mario Ishii (quien también es vicepresidente de la Ciudades del Aprendizaje. UNESCO)