Nardini se reunió con autoridades del Banco de Desarrollo de América y El Caribe para impulsar políticas sustentables

En el marco del programa BioDiverCiudades y de las políticas orientadas a la construcción de Smartcities, el intendente Leo Nardini participó de una reunión con Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, acompañado por la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi.

Desde 2022, Malvinas Argentinas forma parte de este programa que impulsa el desarrollo local sustentable, integrando la biodiversidad en la planificación urbana y promoviendo la bioeconomía. Se trata de un espacio de cooperación que reúne a gobiernos locales de toda América Latina y el Caribe para pensar y ejecutar intervenciones urbanas sostenibles, con impacto directo en la calidad de vida de los habitantes.

En este camino, Nardini destacó la experiencia de Curitiba, reconocida como la mejor Smart City of 2023, donde recientemente pudo conocer proyectos innovadores en materia de sostenibilidad. Este reconocimiento se da a partir de la combinación de políticas públicas inclusivas y sostenibles con innovación tecnológica en áreas centrales: el uso eficiente de los recursos naturales y la generación de energías limpias, la integración de tecnología en salud, educación y seguridad, y la promoción de la participación ciudadana y la cooperación como motores de legitimidad y continuidad.

“Malvinas Argentinas se caracteriza por utilizar sus recursos de manera eficiente, siempre poniendo en el centro el bienestar de los vecinos. La planificación y la cooperación son las herramientas que nos permiten avanzar hacia un distrito cada vez mejor”, subrayó el intendente.

De esta manera, Malvinas Argentinas continúa fortaleciendo su participación en espacios de cooperación local e internacional, para proyectar y consolidar políticas públicas que integran innovación, sustentabilidad y bienestar social. La articulación con organismos como la CAF y con otros gobiernos municipales refuerza la visión de un distrito que planifica con responsabilidad hacia el futuro y un compromiso permanente con la calidad de vida de sus vecinos.