Continúa la programación con obras imperdibles en el Teatro del Viejo Concejo

En el marco del Ciclo de Artes Escénicas, se presentará Ojalá lloviera, una comedia dramática de Gustavo Lista, dirigida por Laurentino Blanco y protagonizada por Miguel Di Lemme y Victoria Mammoliti.

El ciclo, que inició su segunda temporada el pasado 14 de febrero y se extenderá hasta el 6 de junio, propone una atractiva programación para disfrutar los fines de semana por la noche, con funciones los viernes, sábados y domingos.

“Ojalá lloviera”: subirá a escena el viernes 24 y sábado 25 de abril, y el viernes 1 y sábado 2 de mayo, a las 20:30, en el Teatro del Viejo Concejo (9 de Julio 512). La entrada general tiene un valor de bono contribución de $14.000.

“El público está siguiendo con mucho entusiasmo esta nueva edición que pone en escena obras para todos los gustos e intereses, y que fueron seleccionadas a través de una convocatoria abierta, plural y transparente. Una iniciativa que nos permite -explicó Carolina Ruggero, subsecretaria de Cultura del Municipio de San Isidro- acercar la cultura a nuestros vecinos y darle visibilidad al talento artístico local”.

Para mayores de 18 años, Ojalá lloviera habla de los hermanos Walter y Puki, quienes encarnan la dicotomía entre la felicidad anhelada y la cruda realidad del trabajo precario. Una obra que va al ritmo de los sueños y la supervivencia, e interroga con crudeza y ternura el precio de la felicidad deseada y quién carga con el peso de los proyectos ajenos.

El bono contribución se puede adquirir en forma anticipada desde la plataforma TESI, ingresando al siguiente link: https://www.sanisidro.gob.ar/cultura/cartelera-del-teatro-del-viejo-concejo, donde también se brinda información sobre cada una de las funciones que forman parte del ciclo.

También, las entradas se pueden adquirir de manera presencial en la boletería del teatro, desde una hora antes del inicio de la función.