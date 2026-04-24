En el marco del Día Nacional del Remero, el Municipio agasajó a los clubes del distrito

En el HCD, autoridades locales reconocieron a las 13 instituciones y a sus deportistas por su dedicada labor en el deporte insignia de la ciudad. Durante la actividad, se entregó una distinción a los remeros más destacados del partido.

El Municipio de Tigre agasajó a los 13 clubes locales en el Día Nacional del Remero. Fue a través de un encuentro en el Honorable Concejo Deliberante (HCD), donde estuvieron presentes autoridades locales, miembros de FACER, AARA y CRIT, como también deportistas de cada entidad acompañados de sus familiares.

“Nos tocó abrir las puertas del Concejo para reconocer a los remeros de Tigre y a los presidentes de los clubes que, día a día, dan todo por este deporte. Hacen el esfuerzo por dejar al remo argentino en las primeras filas del mundo. El intendente Julio Zamora siempre está a disposición de estas instituciones”, declaró el presidente del HCD, Miguel Escalante.

La ceremonia comenzó con un agasajo para los presentes. Luego, inició el acto donde se reconocieron a los deportistas destacados de cada club. El Municipio entregó a la Asociación Argentina de Remeros Aficionados (ARA) una placa por su 125° aniversario, una mención especial al Club de Regatas América por ser campeón de regata travesía y al Buenos Aires Rowing Club por ganar el campeonato argentino de remo.

El director general de Programas Deportivos, Julio Nocioni, dijo: “Estamos contentos de agasajar a los deportistas y reconocer a los remeros destacados de cada uno de los clubes, en una fecha importante como es el natalicio de Alberto Demiddi. Apoyamos y acompañamos como nos pide nuestro intendente Julio Zamora. Desde el Municipio estamos junto a ellos los 365 días del año”.

Se celebra el Día Nacional del Remero en honor a Alberto Demiddi, conocido como “El Gran Remero” o el “Maestro”, quien nació el 11 de abril de 1944. Fue campeón mundial de single scull en 1970, campeón europeo, y medallista olímpico en México 1968 (bronce) y Múnich 1972 (plata). Abandonó el remo en 1974 para convertirse en entrenador del Club Regatas La Marina en la ciudad de Tigre.

Javier de la Vega, presidente de Buenos Aires Rowing Club, mencionó: “Fue muy lindo todo, nos entregaron un premio por el campeonato argentino. Esta es una fiesta del remo, que se hace todos los años y es muy buena. El Municipio siempre está, el año pasado nos dieron un premio por el tricampeonato argentino y el Consejo Deliberante nos hizo un reconocimiento”.

Santino Menin, integrante de la selección nacional de remo y ganador del Olimpia de Plata, expresó: “Es una alegría tener un reconocimiento en cualquier momento y me pone contento. Es muy lindo e importante tener el respaldo del Municipio. Me premiaron como el mejor remero del 2025 en Tigre”.