150 años de General Pacheco: autoridades del Municipio acompañaron a la comunidad en el emotivo aniversario de la localidad

Representantes del Poder Ejecutivo de Tigre participaron del tradicional acto que se realizó en la estación de trenes de la ciudad. Estuvieron presentes historiadores, miembros de entidades de bien público y personalidades destacadas del territorio.

En la estación de trenes de General Pacheco, autoridades del Municipio de Tigre participaron del acto en conmemoración por los 150 años de la localidad. Durante el encuentro, los presentes recordaron la historia de la icónica ciudad.

El concejal Denis Rafar enfatizó: “Tengo un cariño particular por este territorio, casi toda mi carrera profesional la realicé aquí. General Pacheco tiene instituciones muy fuertes, el Municipio trabaja de manera articulada con las entidades y eso hace que la comunidad sea pujante y unida”.

El evento se realizó en horas de la mañana y comenzó con la bendición del padre Martín. Posteriormente, historiadores de la ciudad; el presidente del Rotary Club local, Damián Jalifi; vecinos y familiares del Gral. Ángel Pacheco brindaron sus palabras, donde realizaron un raconto sobre los hitos del territorio y personalidades destacadas.

Por su parte, el historiador y vecino, Rodolfo Álvarez, indicó: “El tren trajo progreso a la localidad. Vivo hace 80 años en General Pacheco”. Además, la historiadora Cristina Miravelli, agregó: “Recordar es un deber, mantiene la cohesión del pueblo. Es el paisaje cotidiano de cada persona”.

En el cierre de la ceremonia se realizó el tradicional toque de campana que conmemora el paso por primera vez del ferrocarril en la ciudad. Por su parte, el delegado de la localidad, Claudio Staut, dedicó unas palabras donde ratificó el compromiso del Municipio con su comunidad. Para finalizar, las autoridades del Poder Ejecutivo descubrieron una placa conmemorativa por el 150 aniversario.

En la jornada, también estuvieron presentes miembros de la Guardia de Honor Del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”; ex combatientes de Malvinas; Bomberos Voluntarios de General Pacheco e integrantes de la Comisión de Historia de El Talar.