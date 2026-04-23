Vicente López avanza con la modernización del natatorio en el CEMINA de Florida Oeste

El Municipio de Vicente López inició un plan de obras para la renovación total del natatorio perteneciente al centro deportivo CEMINA de Florida Oeste.

El objetivo principal de estos trabajos es transformar las instalaciones de la calle Francia al 4600 para que los vecinos del lado oeste de la Panamericana cuenten con un polideportivo equipado con infraestructura de primer nivel y servicios modernizados.

La intendenta Soledad Martínez, recorrió el predio y supervisó los trabajos que realizan actualmente. Las obras se centran en una reforma técnica profunda que incluye la reconstrucción de la estructura galvanizada de la pileta y el recambio completo del cerramiento retráctil. Las tareas comprenden la sustitución de correas, chapas y elementos de sujeción, además de una renovación estética mediante pintura general y adecuación de las instalaciones. Se estima que estas mejoras permitirán que el espacio reabra en pocas semanas, ofreciendo un entorno más seguro y confortable para la práctica deportiva.

A pesar de que el área de natación permanece cerrada temporalmente por las obras, el municipio ha garantizado que los más de 200 jóvenes que utilizan este centro puedan continuar con sus actividades habituales. Para ello, se han coordinado traslados y cupos en el polideportivo de Villa Martelli y en el Campo de Deportes N°1 de Olivos, asegurando que la comunidad mantenga su ritmo de entrenamiento sin interrupciones mientras finaliza la transformación del predio.

Esta inversión está en línea con la reciente distinción de Vicente López como Ciudad Americana del Deporte 2026, un reconocimiento otorgado por la organización ACES que posiciona al partido como un referente regional. La mejora constante en los más de 70 clubes municipales y centros deportivos busca no solo potenciar el talento de los atletas de élite locales, sino también fomentar la integración social y la participación de todos los vecinos en instalaciones de calidad profesional.