Exposición de Lula  Mari

Por: Nancy Marina Antunovich

En el hermoso Museo de Arte Tigre (MAT) se lleva a cabo y hasta mediados de junio una exposición con más de 50 obras de la prestigiosa artista argentina Lula Mari llamada “La casa, las cosas y las noches”, con curaduría a cargo de Sebastián Nobrega.

La exposición está dividida en 3 salas, albergando cada una uno de los tópicos temáticos.

Al observar sus obras, se aprecia una técnica prodigiosa, muy rica en detalles y con un excelente manejo del color, pero deslumbra el manejo que hace de los temas, tan cotidianos y nuestros, obligando al espectador a detenerse, como si el tiempo se detuviese para apreciar los movimientos sutiles de las hojas, el lento deambular de los insectos o la pasiva quietud de una repisa con objetos cotidianos.

Vale la pena la visita para conocer a nuestros artistas.

Lula nació en Buenos Aires en 1977 y es egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón.

Estudió dibujo y pintura con Alejandro Bohn y cuenta en su haber con numerosos galardones, tanto nacionales como internacionales.

Podemos apreciar de ella un hermoso mural en la Estación Malabia del Subte B.