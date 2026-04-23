San Isidro amplía su flota de grúas y refuerza controles en la vía pública

Es para retirar autos abandonados. La medida busca mejorar el orden, la seguridad y la higiene urbana en todo el distrito.Los operativos de remoción ya alcanzan entre 15 y 20 vehículos por día, con un promedio de 100 por semana.

La Subsecretaría de Movilidad está avanzando con la remoción de autos abandonados en la vía pública, donde el equipo de Agentes de Tránsito de la Municipalidad de San Isidro amplió su flota de grúas y actualmente está removiendo entre 15 y 20 vehículos por día, logrando alcanzar la cifra de 100 autos por semana.

Esta incorporación surge a partir de los pedidos de vecinos: desde el año 2024 se registraron más de 5 mil denuncias por esta situación y actualmente hay más de 500 autos registrados como abandonados.

Ante un reclamo por auto abandonado, el equipo de Movilidad de la Municipalidad se dirige a constatar la situación y, en primera instancia, deja una notificación al vecino dando aviso de la falta y pidiendo que retire el auto. En una segunda instancia, después de 5 días, y si el auto sigue en el mismo lugar, se coloca un sticker en el vehículo relevado para que la grúa pueda levantarlo.

San Isidro, de esta manera, avanza en materia de salud y ambiente, ya que los autos abandonados acumulan residuos y agua estancada, lo que favorece la proliferación de mosquitos transmisores de dengue y puede atraer roedores. Además, en materia de seguridad, pueden convertirse en refugio para actividades delictivas o generar situaciones de riesgo; y en espacio público, ocupan lugares de estacionamiento que podrían ser utilizados por los vecinos y afectan el orden de la vía pública.

Vale recordar que los vecinos pueden hacer sus denuncias a través de la App San Isidro Digital o el 147.