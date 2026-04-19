Importantes noticias del distrito de Tigre

La comuna de Tigre queda en la zona norte bonaerense y su intendente es Julio Zamora

(*) Más de 300 niños y niñas participaron de la apertura de los encuentros de natación del Municipio de Tigre

En el Polideportivo “Bocha” Marrero de General Pacheco, el Municipio de Tigre puso en marcha la propuesta destinada a alumnos y alumnas que asisten a las escuelas de natación del distrito. La iniciativa tiene un enfoque participativo y formativo, a fin de promover las primeras experiencias en el deporte y generar espacios de intercambio y competencia entre nadadores.

La subsecretaria de Deportes, Natalia Gomez, expresó: “Estamos dando inicio a los encuentros de natación que organiza el Municipio de Tigre, donde chicos y chicas de los distintos polideportivos muestran todo lo aprendido en sus clases. En el distrito contamos con 19 espacios deportivos, 16 de ellos con pileta climatizada. Invitamos a toda la comunidad a acercarse y disfrutar de las propuestas que brindan estos espacios”.

Los encuentros se organizan por franjas etarias —de 6 a 9 años y de 10 a 12 años— y por zonas de cercanía, con el fin de facilitar el traslado de los participantes. Durante cada jornada se desarrollan ejercicios de las distintas técnicas de nado, culminando en el mes de noviembre con la ejecución completa de cada estilo.

A lo largo del año, se prevé la realización de seis encuentros, incluyendo una jornada recreativa destinada a niños y niñas de 4 y 5 años. Cada evento convoca a chicos y chicas, permitiendo además a las familias acompañar y observar el progreso de los alumnos, entre otras.

(*) El Municipio lanza la edición 2026 de la Copa Tigre destinada a clubes y escuelas de la ciudad

El Municipio abrió las inscripciones para la nueva edición de la Copa Tigre 2026, competencia que reúne a deportistas de colegios y clubes de distintos puntos del territorio.

El torneo está destinado a vecinos y vecinas con edad de nivel secundario que formen parte de clubes e instituciones educativas de la ciudad.

Para participar deberán anotarse enviando un correo electrónico a [email protected]. La inscripción está abierta hasta el viernes 22 de mayo.

Durante la Copa Tigre 2026, los participantes disputarán jornadas de atletismo, voleibol, handball, fútbol y ajedrez, según corresponda.

(*) DEPORTES: Julio Zamora inspeccionó el avance de la construcción de nuevas canchas de tenis en el Polideportivo de General Pacheco

El Municipio de Tigre continúa con el fortalecimiento de sus espacios deportivos y, en esa línea, el intendente Julio Zamora recorrió el Polideportivo de General Pacheco, donde el Gobierno distrital construye y renueva canchas de tenis destinadas a la comunidad.

“Estamos acompañando el proceso de crecimiento de la escuela de tenis. En este caso, labores que nos va a permitir ampliar el universo de vecinos y vecinas que vienen al Polideportivo. Seguimos haciendo trabajos en los espacios y escuchando de manera activa las demandas de la comunidad”, declaró el intendente.

Y cerró: “Hay un Municipio que sigue trabajando en la renovación total de las ofertas deportivas: por ejemplo, la pista de atletismo es un éxito. Hay muchos jóvenes participando en esa nueva propuesta, como así también hay más de 300 vecinos y vecinas forman parte de la escuela de tenis local que ya lleva más de 10 años”.

Las labores se desarrollan en el Polideportivo General Pacheco y consisten en la renovación integral de la cancha de tenis existente, como así también en la construcción de dos espacios nuevos para la práctica del deporte con su respectiva iluminación.

(*) POLICIALES: Mediante un arduo trabajo de seguimiento, el COT logró detener a un delincuente en Rincón de Milberg

A través de un importante trabajo, analistas del LAIC lograron detectar a un delincuente en Rincón de Milberg: el individuo se había dado a la fuga luego de robarle la bicicleta a un vecino. Quedó detenido tras ser interceptado por agentes del Centro de Operaciones Tigre (COT).

Todo comenzó en horas de la mañana, cuando un hombre se acercó a un agente que patrullaba la zona y denunció que el individuo le sustrajo su rodado en plena vía pública. En ese momento, se activó el operativo pertinente para dar con el sospechoso.

Los agentes de la central de monitoreo, junto a responsables del Laboratorio de Análisis Imágenes Cronológicas ejecutaron un importante rastreo mediante el sistema de videovigilancia y lograron dar con el paradero del delincuente.

De manera inmediata, se dio aviso al móvil más cercano y -en un trabajo conjunto con efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires- interceptaron al fugitivo, recuperaron la bicicleta y lo trasladaron a la comisaría, donde quedó a disposición de la Justicia.

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.000 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.

(*) POLICIALES: Accidente de tránsito en Tigre centro quedó registrado a través de las cámaras municipales de la ciudad

Las cámaras municipales del Centro de Operaciones Tigre (COT) registraron un accidente de tránsito en la esquina de las calles Colorado y Ayacucho: un automovilista impactó a una moto que circulaba en el mismo sentido.

El suceso ocurrió a últimas horas de la tarde en el centro de la ciudad, cuando el conductor de una motocicleta que circulaba por Colorado frenó de manera repentina y el rodado que venía a pocos metros -y a alta velocidad- no logró frenar y lo impactó en una de sus ruedas. El repartidor cayó al asfalto de manera instantánea.

Los agentes del COT, quienes detectaron el hecho a través del sistema de videovigilancia, activaron el protocolo de asistencia que consistió en móviles de fuerzas de seguridad; efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires; personal de Tránsito y médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET), que trasladaron a la víctima al hospital Magdalena V. de Martínez de General Pacheco con heridas leves.