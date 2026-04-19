Se desarticularon puntos de venta de droga y se detuvo a tres personas

Tres hombres fueron aprehendidos tras dos operativos simultáneos. Se secuestró cocaína, marihuana, dinero en efectivo y elementos de fraccionamiento. La investigación está a cargo de la Justicia de San Martín.

En el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes, personal de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas realizó dos allanamientos en la ciudad de Tortuguitas. Los procedimientos se llevaron a cabo sobre la calle Guatemala, en dos domicilios ubicados a pocos metros entre sí.

Como resultado de los operativos, fueron aprehendidos tres hombres de 60, 56 y 27 años, quienes quedaron a disposición de la justicia. Además, un joven de 19 años fue demorado y posteriormente liberado.

Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron una cantidad significativa de clorhidrato de cocaína y marihuana, ya fraccionadas y listas para su comercialización. También se incautó dinero en efectivo, varios teléfonos celulares y dos balanzas utilizadas presuntamente para el pesaje de la droga.

La causa está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 16 del Departamento Judicial San Martín, con intervención del Juzgado de Garantías N° 3. La investigación continúa para determinar posibles conexiones y ampliar las responsabilidades.

Este tipo de operativos refuerza el trabajo sostenido en materia de seguridad en Malvinas Argentinas, con el objetivo de combatir el narcotráfico y reducir la circulación de drogas en los barrios. A través de estas acciones, se busca llevar mayor tranquilidad a los vecinos y seguir construyendo un entorno más seguro para toda la comunidad.