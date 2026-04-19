ExpoCar Malvinas Argentinas: se enciende la pasión fierrera

El municipio se prepara para la quinta edición de ExpoCar, un encuentro para los amantes del mundo automotor que tendrá lugar el domingo 3 de mayo en las inmediaciones del Palacio Municipal (Av. Pdte. Perón 4276).

Las inscripciones para participar son gratuitas, y se realizan a través del sitio web oficial: www.malvinasargentinas.gob.ar. Podrán sumarse vehículos de distintas categorías, como autos tuning, de TC y clásicos.

El encuentro fierrero surgió a partir de una propuesta de jóvenes del distrito, quienes impulsaron la idea de generar un espacio para los aficionados de los autos. La iniciativa fue acompañada por el Municipio, que puso a disposición recursos y un equipo de trabajo para consolidar un evento de calidad.

Desde su primera edición, realizada el 29 de abril de 2023 en el boulevard municipal con 139 autos inscriptos, ExpoCar mostró un crecimiento sostenido. En su cuarta edición, convocó a más de 500 vehículos y a más de 50 mil vecinos. Para esta quinta edición, se espera la participación de más de 700 autos y una concurrencia superior a los 100 mil visitantes. La propuesta incluirá la exhibición de autos clásicos, deportivos, tuning, vehículos de competición y modelos exóticos, en una jornada abierta y gratuita para toda la comunidad.

Además, el evento contará con distintas atracciones como simuladores de manejo, pista de autos eléctricos (scalextric), stands de concientización vial, feria gastronómica, espacios de emprendedores del rubro automotor, DJs, sorteos y premiaciones en distintas categorías.

“Cuando hay decisión de acompañar las iniciativas de los jóvenes, pasan cosas como ExpoCar: una idea que nació en el barrio hoy convoca a miles de vecinos y se consolida como uno de los eventos más importantes de la región. Ahí está la clave: transformar las ganas de los pibes en oportunidades reales para toda la comunidad”, destacó Tobías Almeida, director general de Juventud de Malvinas Argentinas.

ExpoCar volverá a reunir a vecinos y familias de Malvinas Argentinas, y se consolida como un gran punto de encuentro para compartir la pasión por los autos con visitantes de toda la provincia de Buenos Aires.