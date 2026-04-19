Educar es llenar un vaso, es encender un fuego que ya está ahí

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

Si hablamos de “toda la educación”, tenemos que mirar MÁS ALLÁ del AULA. La educación no empieza a los cinco años ni termina con un título. Es todo el proceso por el cual una persona se vuelve humana entre humanos.

Educar es también pasar la posta. Cada generación le entrega a la siguiente tres cosas: conocimiento, habilidades y valores.

La educación es la memoria colectiva de la especie y transformación. Educar también es enseñar a pensar por uno mismo. Darle a alguien las herramientas para cuestionar incluso lo que le enseñaste.

Por eso la verdadera educación es incómoda. Saca de la ignorancia, y eso duele. Te muestra que el mundo es más grande, más complejo y más posible de lo que creías.

Paulo Freire decía que la educación o sirve para liberar o sirve para domesticar. No hay punto medio.

Si reducimos educación a “escuela”, nos perdemos el 80% del asunto. Toda la educación pasa en tres ámbitos que funcionan a la vez: Formal, No formal e Informal.

La informal es la más poderosa y la más olvidada. Un chico aprende más sobre cómo tratar a otros viendo a sus padres cenar que en doce años de “Formación Ética”.

La UNESCO lo define como un derecho humano fundamental. Porque sin educación no hay libertad real. No podés elegir si no entendés las opciones.

Pero también es un proceso que dura toda la vida. Hoy se habla de “aprendizaje permanente” porque el mundo cambia tan rápido que lo que aprendiste a los 20 no te alcanza a los 40. El que deja de aprender, empieza a desactualizarse.

Toda la educación es el intento de una generación por no condenar a la siguiente a empezar de cero. Es dar herramientas para entender el mundo, para cambiarlo, y para no matarnos entre nosotros en el proceso.

No pasa solo en la escuela. Pasa cuando un padre explica por qué, cuando un jefe corrige sin humillar, cuando un pibe en José C. Paz mira un video y decide que quiere ser ingeniero.

Educar es creer que el otro puede ser mejor y darle los medios para que lo intente.