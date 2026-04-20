José C. Paz celebró la graduación de 1340 egresados del Programa Fines II

El Senador bonaerense e Intendente Municipal en uso de licencia, Dr. HC Mario Ishii, presidió la entrega de diplomas correspondiente al ciclo lectivo 2025 del Programa FINES II, en el Centro Municipal de Estudios (CEM UNPAZ), ubicado en Alem 4593, José C. Paz.

Del acto participaron el Secretario de Gobierno, Pablo Mansilla; la Directora Municipal de FINES II, Gladys Arriola; y la Inspectora de Modalidad Adultos y Centros de Educación Nivel Secundario (CENS), María de las Mercedes Lois, junto a referentes del área educativa municipal.

En total, 1.340 vecinos y vecinas completaron su educación secundaria a través del programa, en un marco de gran emoción y reconocimiento por parte de sus familias.

“José C. Paz, reconocida como Ciudad del Aprendizaje por la UNESCO, reafirma su compromiso con políticas educativas inclusivas que garantizan el acceso a la educación en todas las etapas de la vida”, destacan desde el Municipio.