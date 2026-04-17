Vuelve la Noche del Malbec a Vicente López

El municipio celebra a las vinerías locales en la quinta edición de esta iniciativa, que ya es un clásico de Vicente López.

Habrá degustaciones, promociones especiales y shows en vivo. Se realizará este viernes 17 de abril, en el horario de 18 a 22 horas.

Los vecinos podrán recorrer más de 10 vinotecas de la ciudad para catar y conocer las diferentes propuestas que los locales ofrecen en esta jornada especial donde se homenajea a la bebida más emblemática del país.

Este año, La Noche del Malbec contará con la participación de comercios adheridos de los diferentes barrios del municipio. En ese sentido, Vinoteca Buar, en el bajo de Vicente López, incluirá una degustación de 8 etiquetas y el show de Dúo Criollero. Du Vin Colección (Florida) también ofrecerá música en vivo, con una propuesta gastronómica de tapeos. Y Bodegón Caosa del barrio de Olivos tendrá 2×1 en la copa de malbec, además de cata de vinos con maridaje. También formarán parte de la propuesta Almacén de Vinos Florida, Cava 402, La Bodeguita de Munro, Carapa Wines Boutique, Casa Florida Vinos, Zana Bistro & Tienda Natural, Restaurante Parador 4, Panera Rosa Olivos, Ibice, Rayuela Bebidas, todos con importantes promociones.

En 2013 se declaró al vino argentino como bebida nacional. Una de las cepas más emblemáticas del país es la del Malbec, que fue introducida por Domingo Faustino Sarmiento desde Francia y logró aclimatarse de inmediato al suelo argentino. En conmemoración a esto, todos los 17 de abril se celebra el Día Mundial del Malbec.

El vino forma parte esencial de la identidad argentina, respaldado por una tradición vitivinícola que se remonta a más de 500 años. Su producción se inició en Santiago del Estero, luego se extendió a diversas provincias y encontró su consolidación en regiones como Mendoza y San Juan.

El municipio continúa respaldando a los emprendedores gastronómicos locales. Constantemente se realizan eventos gastronómicos similares como Café Vilo, VL Burger, Pizza Vilo, entre otras, todas con el fin de impulsar a los comercios y promover el desarrollo económico en el partido.

Para conocer el mapa con todos los locales y promociones, los interesados pueden ingresar a https://www.vicentelopez.gov.ar/noche-del-malbec