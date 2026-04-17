El Municipio lanza la edición 2026 de la Copa Tigre destinada a clubes y escuelas de la ciudad

A través de la subsecretaría de Deportes, el Gobierno comunal abrió las inscripciones para el certamen que reúne a vecinos y vecinas del distrito. Se realizarán competencias de atletismo, voleibol, handball, fútbol y ajedrez: la inscripción se realiza por mail a [email protected]

El Municipio abrió las inscripciones para la nueva edición de la Copa Tigre 2026, competencia que reúne a deportistas de colegios y clubes de distintos puntos del territorio.

El torneo está destinado a vecinos y vecinas con edad de nivel secundario que formen parte de clubes e instituciones educativas de la ciudad.

Para participar deberán anotarse enviando un correo electrónico a [email protected]. La inscripción está abierta hasta el viernes 22 de mayo.

Durante la Copa Tigre 2026, los participantes disputarán jornadas de atletismo, voleibol, handball, fútbol y ajedrez, según corresponda.