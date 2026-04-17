Se continúa fortaleciendo el sistema de salud municipal con tecnología de vanguardia

En el marco del plan de modernización del equipamiento sanitario, se incorporaron nuevos equipos de Rayos X Digitales Directos en el Hospital Materno Infantil y en el Hospital Ciudad de Boulogne. Esta inversión estratégica permitirá transformar la dinámica de trabajo médico y la experiencia del paciente.

El Municipio de San Isidro continúa modernizando su sistema de salud con tecnología de vanguardia. Recientemente sumó nuevos equipos en dos de sus hospitales que traen beneficios significativos para los pacientes y el cuerpo médico.

La transición hacia la radiología digital directa representará un salto cualitativo en la precisión de los diagnósticos y en la eficiencia operativa de los hospitales municipales, permitiendo la integración con la Historia Clínica Digital.

Beneficios para el paciente:

La incorporación de esta tecnología impactará directamente en la calidad de atención del vecino, ofreciendo:

Reducción de la radiación: la tecnología digital directa permite obtener imágenes de alta resolución con una dosis de exposición significativamente menor. Esto es fundamental para la seguridad de pacientes pediátricos, embarazadas y personas que requieren estudios frecuentes.

Menores tiempos de espera: al eliminarse el proceso de revelado químico, el estudio es instantáneo. El paciente permanece menos tiempo en la sala de rayos, agilizando el flujo de atención.

Resultados de mayor fidelidad: la nitidez superior de las imágenes disminuye drásticamente la necesidad de repetir placas por errores técnicos, evitando molestias innecesarias y segundas exposiciones.

Beneficios para el profesional:

Se optimizarán los procesos clínicos y diagnósticos:

Visualización inmediata y dinámica: los profesionales pueden observar las imágenes en monitores de alta resolución apenas se realiza el disparo. Las herramientas de software permiten realizar zooms, ajustar contrastes y tomar medidas milimétricas sin perder calidad.

Optimización de la decisión clínica: la posibilidad de procesar la imagen digitalmente contribuye a diagnósticos más exactos en menor tiempo, factor crítico en situaciones de emergencia o en patologías complejas donde la velocidad es determinante.

Interconsultas ágiles: al ser archivos digitales, los estudios pueden ser compartidos instantáneamente entre especialistas de distintos centros de salud, permitiendo una evaluación interdisciplinaria en tiempo real.

Cabe destacar que el equipo instalado en ambos Hospitales puede realizar espinografías. Esta herramienta permite capturar la columna vertebral completa y los miembros largos, facilitando estudios de escoliosis y ortopedia.

Con esta renovación, San Isidro reafirma su compromiso de poner la tecnología al servicio de la salud, garantizando un sistema más ágil, seguro y humano para todos los vecinos.