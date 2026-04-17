El Teatro de General Pacheco vibró al ritmo de “Los Ángeles del Rock”

La banda realizó un show gratuito destinado a vecinos y vecinas del Municipio que llenaron la sala del espacio cultural. Se trata de una grilla de espectáculos que propone el Gobierno local: conocé la cartelera completa en el Instagram de Cultura @cultura.tigre

A sala llena, la banda “Los Ángeles del Rock” brindó un show libre y gratuito para vecinas y vecinos de Tigre en el marco de una importante propuesta de espectáculos que brinda el Gobierno distrital para la comunidad.

Jorge, cantante de la banda, destacó la importancia de este tipo de encuentros y agregó: “Estoy agradecido al Municipio por invitarnos a compartir este momento con la gente. El teatro es muy hermoso”.

El espacio cultural se ubica en la calle Santiago del Estero 185: quienes residen en el Municipio y deseen obtener entradas para los distintos espectáculos deben acercarse al stand de la subsecretaría de Cultura de lunes a viernes de 9 a 18 HS. Se requiere presentar DNI.