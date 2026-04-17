Polideportivo El Zorzal: Julio Zamora supervisó trabajos de infraestructura en el espacio deportivo

El intendente de Tigre recorrió el predio de la localidad de General Pacheco, donde el Municipio ejecuta tareas estructurales. Se llevó adelante el cambio de los pisos del SUM y del sector pileta. Además, se realizan tareas de pintura en la parte externa del natatorio y el playón.

En General Pacheco, el intendente Julio Zamora recorrió el Polideportivo El Zorzal, donde el Municipio de Tigre ejecuta labores de infraestructura para mejorar la práctica de actividades de la comunidad.

“Estamos recorriendo cada uno de los 19 centros deportivos que tiene el Municipio de Tigre, en este caso se cambió totalmente el piso antideslizante que tenía la pileta y del área del SUM. Nos estamos renovando continuamente, eso habla de un Estado local presente que sigue trabajando”, enfatizó Zamora.

En este marco de obras, el jefe distrital supervisó la finalización del cambio de pisos en el Salón de Usos Múltiples y el sector de pileta, los cuales se renovaron con antisépticos -humedad- y anticaídas. Además, próximamente se ejecutarán tareas de pintura, tanto el playón como en la parte exterior del natatorio, para mejorar el confort en la práctica deportiva.

En esta línea de mejoras, el Municipio de Tigre finalizó con la ampliación de los vestuarios del polideportivo, donde se reformaron las duchas y módulos de baño con el objetivo de brindar más comodidades a los concurrentes.