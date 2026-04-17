Comenzó la Escuela Municipal de Psicología Social

El pasado sábado 11 de abril se inició un nuevo ciclo de capacitaciones en la Escuela de Psicología Social de José C. Paz

Nuevos alumnos y estudiantes que avanzan al segundo año se reunieron en las aulas del Centro Municipal de Estudios (CEM UNPAZ), dando vida a cientos de vocaciones comprometidas con la comunidad.

Esta formación es 100% GRATUITA y se extiende hasta diciembre 2026, brindando herramientas fundamentales para comprender el comportamiento social y abordar fenómenos comunitarios desde una mirada interdisciplinaria y profesional.

Modalidad: Presencial -todos los sábados de 14 a 17 hs.

Organizado por el Centro de Emergentes Sociales (CES), bajo la conducción de su directora Claudia De María y del Secretario de Gobierno Municipal, Pablo Mansilla.

La actividad cuenta con el apoyo del Senador Bonaerense e Intendente en uso de licencia, Mario Alberto Ishii (quien también es vicepresidente de la Ciudad de Aprendizaje. UNESCO).