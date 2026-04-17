Nardini se juntó con Pichetto y llamaron a proyectar un país que piense en la gente

Del encuentro también participaron Monzó, Kikuchi, Daletto y Vivona. Es en el marco de las reuniones que viene llevando adelante con distintos dirigentes. Nardini promueve el diálogo para construir consensos y propuestas, con eje en la educación, el desarrollo, el equilibrio fiscal y una visión federal centrada en la gente y en el futuro de la Patria.

El intendente Leo Nardini, acompañado por el diputado provincial Luis Vivona, mantuvo un encuentro con el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó, ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, y los senadores provinciales Carlos Kikuchi y Marcelo Daletto, con el objetivo de generar nuevas ideas y propuestas para construir una Argentina próspera.

Durante la reunión se intercambiaron visiones sobre la necesidad de volver a construir un gobierno comprometido con la gente, que convoque a todos los sectores del peronismo para dialogar, forjar alianzas y alcanzar consensos en torno a una mirada común y a futuro sobre el país. En ese sentido, se abordaron temas vinculados a la educación, el desarrollo, el equilibrio fiscal y la construcción de un proyecto de país con sentido federal.

Nardini destacó la importancia de este encuentro, en el marco de la agenda de reuniones que viene llevando adelante con distintos dirigentes del país. “Como dirigentes, tenemos la responsabilidad de estar cerca de la sociedad, de representar a la Argentina del trabajo y la producción, y de hacernos cargo del momento que estamos atravesando”, expresó.

En esta línea, el intendente ya ha compartido espacios de diálogo con referentes como Leonardo Boto, intendente de Luján, Guillermo Ferreyra, ex intendente de Fray Mamerto Esquiú y actual senador provincial en Catamarca, Celso Alejandro Jaque, intendente de Malargüe y ex gobernador de Mendoza, y Juan Pablo Luque, ex intendente de Comodoro Rivadavia y actual diputado nacional, junto al concejal Marcos Panquilto de la misma ciudad.

Además Nardini pudo compartir el trabajo que se realiza desde la gestión municipal para lograr el avance de Malvinas Argentinas: una administración ordenada y sin déficit fiscal, con responsabilidad en las cuentas y con una premisa clara: que cada número cierre sin perder de vista a la gente.

Finalmente, el intendente llamó a “fortalecer el diálogo, intercambiar ideas, escuchar distintos puntos de vista y encontrar consensos, porque ese es el camino para construir un frente nacional que ponga en el centro a la gente y al futuro de nuestra Patria”.