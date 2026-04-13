El profesor de la Escuela Municipal de Ajedrez, Luca Silva, obtuvo el primer puesto en el Abierto Internacional de Ciudad de Mar del Plata

Disputó el certamen del que formaron parte 186 participantes nacionales e internacionales. El Maestro FIDE (MF) logró 7.5 puntos y compartió la primera plaza con el Gran Maestro (GM) Vitalii Kiselev.

En Mar del Plata, el profesor de la Escuela Municipal de Ajedrez de Tigre, Luca Silva, logró la primera plaza en la edición 55° del Abierto Internacional. Compartió el puesto con el Gran Maestro Vitalii Kiselev.

“Estoy muy contento con el resultado en este torneo que es histórico. El resultado individual fue importante: también recibí un acompañamiento fundamental por parte del Municipio y de mi familia. Siempre que le doy clases a mis alumnos en Tigre doy el 100% y eso se ve reflejado”, señaló Silva.

El jugador obtuvo una puntuación de 7.5 y finalizó el certamen invicto: participaron 186 personas de todo el mundo, entre los que se encuentran candidatos a Maestros.

Luca Silva, Maestro Fide, es jugador del Club de Ajedrez de Tigre y a su vez desarrolla tareas como profesor de la escuela municipal del territorio desde el año 2024.