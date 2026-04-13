Benavídez celebró su 97° aniversario con una nueva edición de la Carrera Comunidad Tigre

El intendente Julio Zamora acompañó la actividad deportiva del Municipio destinada a más de 2000 personas, en las modalidades 5K competitiva y caminata familiar de 2K. Los ganadores fueron Leonel Ledesma en la categoría masculina y Marianela Urquiza en la femenina.

Con el propósito de celebrar el 97° aniversario de la localidad de Benavídez, el Municipio organizó una nueva edición de la Carrera Comunidad Tigre, donde participaron más de 2000 personas en las modalidades 5K competitiva y caminata familiar de 2K. El intendente Julio Zamora estuvo presente en el evento deportivo y encabezó la premiación de la competencia.

“Es una fiesta de la comunidad de Benavídez, con 3500 inscriptos y más de 2000 participantes, lo que lo convierte en una de las celebraciones más importantes que hacemos en Tigre. Estas actividades permiten unir a la familia. La próxima la vamos a hacer en General Pacheco”, afirmó el jefe comunal.

Previo al comienzo de la competencia, los participantes hicieron la entrada en calor bajo la supervisión de profesores del Municipio. Los corredores de cada categoría fueron divididos para dar inicio a la cuenta regresiva.

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, manifestó: “Estamos disfrutando una mañana hermosa en la localidad de Benavídez, con una nueva edición de la Carrera Comunidad de Tigre, que combina identidad con el deporte. Desde el Municipio buscamos promover la actividad física y los hábitos saludables. Es hacer comunidad, como nos señala el intendente Julio Zamora”.

El recorrido comenzó en la Plaza General San Martín, continúo por las calles Las Azucenas, Rivadavia, Brasil, Avenida Benavídez, Catamarca y Las Heras, hasta retornar al punto de inicio. Finalmente, se realizó la premiación de los primeros de cada categoría.

El ganador de la categoría masculina, Leonel Ledesma, declaró: “Me encantó la carrera, vengo todos los años a Benavídez con mi familia. Hay otras competencias que no cierran las calles y pasan los autos pero esta es impecable. Agradezco al Municipio por esta oportunidad y apostar al deporte”.

Durante todo el tramo, los atletas contaron con el acompañamiento de personal del Sistema de Emergencias Tigre (SET), Centros de Operaciones Tigre (COT), Dirección General de Tránsito y voluntarios de Defensa Civil. Además, hubo puestos de hidratación.

Por su parte, la ganadora femenina, Marianela Urquiza, expresó: “Ya había corrido en ediciones anteriores y siempre es lindo participar. Hubo mucha gente, que sea gratuito permite que vengan las familias. La organización fue muy buena”.