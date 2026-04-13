martes, abril 14, 2026
Noticas de Vicente López – San Isidro – San Fernando – Tigre – Malvinas Argentinas – José C. Paz – Provincia Bs. As.

11/12/2025 – 11/04/2026: Cuatro meses sin él

Redacción Periódico Para Todos

Por: Nancy Marina Antunovich (*)

Y si al mirar para atrás, otra vez te viera

Como aquella tarde de fin de primavera

Cuando el sol se filtraba entre las hojas tiesas

Y yo fui atravesada por tus ojos turquesas.

 

Te volvería a elegir, entre mil posibles

Para perseguir sueños indivisibles

Para transitar lo que la vida nos puso delante

Así, sin miedos, de frente, desafiante.

 

Porque con vos a mi lado fui protegida

Porque me sentí siempre segura en tu compañía

Que no hubieron noches de dudas espesas,

Siempre conocías la respuesta correcta.

 

No tuviste reparos en decir de frente

Ante el mezquino, palabras hirientes

Porque la integridad siempre estuvo delante

Si de un mal obrar ante un débil se tratase.

 

Ya no me esperas cuando llego con la luna

Ya no te espero con la comida diurna

Ya no tengo tus bromas cotidianas

Ya se me hacen infinitas las mañanas.

 

(*) En memoria y recuerdo de Fabián Goldeszer.