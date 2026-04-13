11/12/2025 – 11/04/2026: Cuatro meses sin él
Por: Nancy Marina Antunovich (*)
Y si al mirar para atrás, otra vez te viera
Como aquella tarde de fin de primavera
Cuando el sol se filtraba entre las hojas tiesas
Y yo fui atravesada por tus ojos turquesas.
Te volvería a elegir, entre mil posibles
Para perseguir sueños indivisibles
Para transitar lo que la vida nos puso delante
Así, sin miedos, de frente, desafiante.
Porque con vos a mi lado fui protegida
Porque me sentí siempre segura en tu compañía
Que no hubieron noches de dudas espesas,
Siempre conocías la respuesta correcta.
No tuviste reparos en decir de frente
Ante el mezquino, palabras hirientes
Porque la integridad siempre estuvo delante
Si de un mal obrar ante un débil se tratase.
Ya no me esperas cuando llego con la luna
Ya no te espero con la comida diurna
Ya no tengo tus bromas cotidianas
Ya se me hacen infinitas las mañanas.
(*) En memoria y recuerdo de Fabián Goldeszer.