El Aliviador Alto Perú ya se encuentra a 100 metros de llegar a la desembocadura del río

En la etapa final de la obra, a partir de hoy se empezarán a colocar los conductos que van por debajo de las vías del Tren de la Costa. Por esta razón, el tren no funcionará por 21 días.

El Aliviador Alto Perú ingresa a su etapa final: ya está a 100 metros de llegar a la desembocadura del río. Por ese motivo, y para colocar los conductos que pasaran6por debajo de las vías, desde hoy, lunes 13 de abril, y hasta el domingo 3 de mayo inclusive, Trenes Argentinos interrumpió el servicio del Tren de la Costa durante 21 días.

Durante esta etapa de la obra, se tiene que efectuar el cruce de los caños colectores pluviales por debajo del tendido de vías a la altura del paso a nivel ubicado en la calle Treinta y Tres Orientales. Mientras dure el proceso, estará restringido el paso peatonal y vehicular en el cruce y será necesario el corte total de energía del tendido eléctrico de la línea ferroviaria. Las alternativas para los transeúntes y automóviles serán por las calles Juan Crisol y Presidente Uriburu.

El pasado viernes 10 de abril, se inhabilitó en forma completa el paso a nivel Treinta y Tres Orientales hasta Pedro de Mendoza. Para los frentistas de los barrios Punta Chica y Miradores II, el acceso está habilitado por Juan B. Lasalle y Treinta y Tres Orientales. Al resto de los vecinos, se les pide seguir utilizando los desvíos que actualmente realizan, por el paso a nivel de Crisol.

Por último, se realizarán obras hidráulicas menores en la esquina de Acassuso y Ayacucho y en la esquina de Acassuso y Treinta y Tres Orientales. Las mismas van a durar un mes, y tendrán cortes parciales para la instalación de cámaras, nexos y sumideros.

Cabe destacar, que se encuentran trabajando agentes de Tránsito en la zona con cartelería informativa.

El Aliviador Alto Perú es un proyecto hidráulico para reducir inundaciones y mejorar el drenaje pluvial en distintos barrios del distrito. Los trabajos buscan reducir los efectos de los excedentes de lluvias intensas, a partir de la ampliación del sistema de desagüe.