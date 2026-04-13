Programación del Teatro Niní Marshall

En este 2026 se ofrece una amplia variedad de obras, conciertos y diversas propuestas que se podrán ver cada mes en el teatro ubicado en la calle Perú 1401, de la localidad de Tigre.

Jueves 16 de abril – 20h – ESTANISLAO BACHRACH – LÍMBICO

El autor best seller de “Agilmente” y “En el limbo” presenta su charla “Límbico” sobre las emociones abierta al público. Límbico, es un viaje al interior de nuestro cuerpo para comprender qué son las emociones, cómo aparecen, qué las dispara, y cómo afectan nuestro cuerpo y nuestra mente. Y conociendo esto, Estanislao nos cuenta los últimos descubrimientos de la ciencia sobre las emociones y comparte las herramientas a las que podemos recurrir para conocerlas, entenderlas, amarlas, gobernarlas y cambiar cómo las vivimos y nos afectan.

Viernes 17 de abril – 21h – BLOODY TANGO

Un ensamble de bailarines y cantantes de alto nivel artístico pondera la danza a través de virtuosas y elaboradas coreografías, con Noelia Marzol, Jonathan Lazarte, Ana Devin y 11 artistas en escena. Diversos personajes vivirán una pasional e intensa experiencia al entrar a un hotel. Cada habitación propone un ambiente invadido de sensualidad, oscuridad, tentaciones y amor, invitando a sus huéspedes a dejarse llevar y vivir un libertinaje sensorial que terminará devorándolos para siempre. Los espectadores serán testigos como voyeristas, de cada “ilusión” .

Sábado 18 de abril – 17h – GUERRERAS DORADAS

Un show infantil lleno de música, magia y valentía. La oscuridad se expande y amenaza con apoderarse del mundo… pero tres chicas muy especiales fueron enviadas para protegernos. Tres jóvenes artistas que descubren que no solo nacieron para brillar en los escenarios, sino también para defender la esperanza y la alegría de todos. Entre coreografías llenas de energía, canciones que hacen vibrar y amistades que serán puestas a prueba, estas guerreras deberán enfrentarse a los enemigos de la luz con el poder de la música y la unión de sus voces.

Sábado 25 de abril – 21h – AL FIN Y AL CABO, ES MI VIDA

Silvia Kutika, Fabio Aste y un gran elenco vuelven en su segunda temporada iniciando la gira nacional con la obra que ha conmovido al mundo entero “Al fin y al cabo, es mi vida”, una poderosa pieza escrita por Brian Clark. Clara, una escultora, después de un accidente, se enfrenta a un conflicto profundo: el deseo de decidir sobre su propio destino frente a quienes intentan elegir por ella. Entre emociones intensas y momentos de humor negro, la historia invita a reflexionar sobre la vida, la libertad y la dignidad.

Jueves 7 de mayo – 20h – NOELIA PACE

Este espectáculo cautivador y revelador es una oportunidad para explorar lo desconocido, desafiar nuestras creencias y abrir nuestras mentes a nuevas posibilidades. Noelia Pace, con su profundo conocimiento de la astrología y su don sobrenatural, nos invita a trascender los límites de lo tangible y descubrir una nueva dimensión de conexión y entendimiento.

Viernes 8 de mayo – 21h – CULTO GITANO

Ell homenaje a SANDRO por Fernando Samartin. Fernando Samartin, en la piel del GITANO, recorre los temas más recordados e icónicos del Ídolo de América, acompañado por quienes fueron sus músicos. Fernando Samartin fue ganador de los Premios ACE y Hugo revelación por la comedia musical “Por amor a Sandro”. Ha recorrido los escenarios más prestigiosos de Argentina y Latinoamérica como Teatro Gran Rex, Teatro Ópera, Luna Park, Caupolican de Santiago de Chile, Conrad de Punta del Este o Melico Salazar de Costa Rica como invitado de la prestigiosa Orquesta Filarmónica. Un espectáculo imperdible, un homenaje a una figura única que marcó y sigue marcando generaciones en todo Latinoamérica

Sábado 9 de mayo – 21h – EXPERIENCIA DALIA GUTMANN

“Experiencia Dalia Gutmann” es un show de stand up en el cual – fiel a su estilo verborrágico y alocado, la comediante cuenta las vivencias de una ex adolescente de los 90 que se convirtió en una señora perimenopáusica, madre de dos, en pareja hace mil aunque ya no se use, que se asume cambiante, dudosa, histérica, impuntual, terca y todas esas cosas le complican la vida pero intenta convertir en comedia. Su habilidad para conectar con la audiencia logra que muchas mujeres se sientan identificadas y acompañadas, y que los hombres que asisten al show comprendan un poco más nuestra vida cotidiana (Aunque vale aclarar que a veces puedan irse más confundidos de lo que entraron).

Domingo 10 de mayo – 20.30h – PABLO FÁBREGAS – INESTABLE

Inestable es una línea histórica a través de los momentos que marcaron a fuego a su protagonista y a casi cualquiera que esté en la sala.Nacer, enamorarse, ser padre, envejecer y morir.

Con algunas salvedades. Nacer en una familia atípica, enamorarse de la persona menos pensada, el hijo que llegó años después y un plan estratégico para sus últimos días.

Inestable está apoyado en lo emocional, por eso la comedia echa mano a la música en vivo, con una banda desmesurada para el escaso talento de Pablo Fábregas.

Es mucha comedia a corazón abierto, sazonada con un poquito de música.

Viernes 15 de mayo – 21h – FEDE CYRULNIK

Presenta su nuevo unipersonal Stand-up Comedy Show. Luego de convocar a más de 100.000 espectadores con su espectáculo y agotar localidades en su gira por toda la Argentina, España, Dublín, Londres, México, Perú, Uruguay, Chile, Paraguay, Ecuador, Panamá y Costa Rica, Fede Cyrulnik llega con su nuevo unipersonal 2026. Signos zodiacales, stand up y humor, en una combinación letal que sólo Fede Cyrulnik puede manejar!

Viernes 22 de mayo – 21h – MI AMIGA Y YO

Sebastián Presta, Flor Torrente, Sabrina Lara y Rodrigo Raffetto dan vida a un elenco que transita magistralmente, de principio a fin, el guión de Claudia Morales y Sebastián Presta. MI AMIGA Y YO es una obra tierna, llena de momentos hilarantes, y por sobre todo muy divertida, poniendo el foco en el verdadero amor y en el valor de la amistad.

Sábado 23 de mayo – 21.30h – DANIEL AGOSTINI

Viernes 29 de mayo – 21h – EL EQUILIBRISTA – MAURICIO DAYUB

El equilibrista es la historia que cada uno de nosotros podría contar acerca de su vida, si pudiera volver a ser niño. Es una forma soñada de compartir parte de nuestra vida, deleitando, ilusionando. Sin tristezas, con euforia y emoción. Para salir con el ímpetu necesario y demostrar que el mundo es de los que se animan a perder el equilibrio.

Domingo 21 de junio – 20h – POR EL PLACER DE VOLVER A VERLA

Miguel Agel Solá y Mercedes Funes protagonizarán esta consagrada obra de Michel Tremblay, versionada y dirigida por Manuel González Gil. Solá se pondrá en la piel de un famoso y reconocido autor y director teatral, quien decide sumergirse en su pasado.

Para hacerlo, necesita imperiosa e imprescindiblemente volver a convocarla. A ella. A esa única e irrepetible mujer interpretada por Mercedes Funes. Porque sabe que en “ella” se encuentran todas las claves y todas las respuestas que está buscando y rastreando y que necesita imperiosamente desenterrar y re encontrar.

Viernes 26 de junio – 21h – EL DIVORCIO DEL AÑO

Dirigida por José María Muscari, El divorcio del año reúne a un elenco impactante integrado por Romina Gaetani, Fabián Vena, Juan Palomino, Ernestina Pais y Rochi Igarzábal, consolidándose como uno de los grandes acontecimientos teatrales de la temporada. Con texto original de Mariela Asensio y José María Muscari —la dupla creativa detrás del éxito Perdidamente—, la obra propone una mirada audaz, emotiva y profundamente divertida sobre el amor, la separación y las complejas tramas familiares.

Sábado 4 de julio – 21h – DM EXPERIENCE

“The Universe of Depeche Mode Tour 2026”, un espectáculo internacional que ha cautivado a miles de fanáticos en todo el mundo. Con una dedicación inquebrantable por capturar la esencia de la icónica banda británica Depeche Mode, DM Experience ofrece una experiencia única que trasciende la simple interpretación de éxitos como “Enjoy the Silence,” “Personal Jesus” y “Just Can’t Get Enough.” Lo que hace especial a este show es su compromiso con recrear no solo la música, sino también el espíritu que convirtió a Depeche Mode en una leyenda. Cada presentación está impregnada de las emociones que definieron a la banda, desde la melancolía oscura hasta la energía vibrante que siempre los caracterizó en el escenario.

Sábado 1 de agosto – 20h – CONNIE BALLARINI

Connie Ballarini no es solo comediante. Es actriz, youtuber, instagramer, tiktoker, hija de Lili, Tinderwoman, Culo de queso y una creadora de contenido inigualable. Esta polifacética artista lleva el humor a nuevos límites con su show en constante evolución, que mezcla diálogos interactivos con el público y un stand up afilado y desopilante

Entradas en www.entradauno.com ó en boletería del teatro de miércoles a domingos de 13 a 20 h.

TEATRO NINÍ MARSHALL

PERÚ 1401 – TIGRE

(entre Parque de la Costa y Casino Trillenium)